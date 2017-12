Femeia lift

În compunerile sale electorale, prezidentul ne vorbeşte pe larg despre femeia din politică, prezentată ca fiind produsul concepţiilor sale personale despre viaţă şi revoluţie, la trecut şi prezent. Domnul preşedinte jalonează cu precizie poziţia şi rolul femeilor prezente activ în viaţa sa. Ne-am fi aşteptat să ne vorbească mai mult despre criteriile de promovare. Cum sunt, de pildă, selectate unele femei politice pentru pepiniera şoselei de centură. În ce categorie sunt incluse ţigăncile împuţite. Dacă, fiind spălate bine, sunt arzoaice. Prezidentul are o viziune largă şi europeană pe alocuri despre conceptul care proiectează imaginea prototipului ideal al femeii politice. Uneori, după modelul brevetat de nenea Iancu, le confundă cu steagurile de la Primărie! Nu după culoare, ci după ambalaj. După cum m-am convins, în politică, în planul relaţiilor cu reprezentantele sexului frumos, ambalajul contează enorm. Pe acest criteriu, confundă dama politică, în întreaga ei splendoare, cu doamna apolitică! Cu sau fără decolteu, femeia politică este un personaj tupeist şi zgomotos. Ambiţiile sale personale sunt fără de margini. Desigur, într-un spectru larg, care, dincolo de confuzia care persistă peste naţiune, nu are nicio legătură cu registrul casnic. Practic, mopul şi andrelele sunt folosite cu mult exces de zel doar în campania electorală. Pentru preşedinte, bagajul politic feminin se rezumă la frumuseţe. Pe această temă, nu se dă în lături să aplice adversarilor săi câteva bobârnace incisive. Sâc, în partidul tău nu sunt blonde şi roşcate ca ale mele! Dacă abordăm problematica astfel, trag concluzia că politica este oxigenată sau nu. Dacă observaţi, permanentul nu mai este la modă, ci ocazionalul. În general, pe această temă, preşedintele manifestă o poftă de creaţie debordantă. Din câte am putut constata, el nu se limitează la timpul istoric marginalizat de ziua de 8 Martie. Viziunile sale personale despre femeia politică au prins contur în anii în care domnia sa naviga orbeşte pe mările şi oceanele lumii. În plină creaţie personală, urca adeseori în vârful catargului pentru a da frâu liber sentimentelor sale personale faţă de eterna femeie. În general, când vine vorba despre conceptul feminin al politichiei, prezidentul este cuprins de o gingăşie de nedescris. Dumnealui îi plac femeile politice deştepte şi frumoase. La acest capitol, s-a dovedit a fi extrem de exigent. Ca atare, a trimis câteva exemplare pe centură. Evident, pe centura politichiei. Femeia politică deşteaptă şi frumoasă îşi face veacul în toate cele ce sunt. Dacă nu cumva, zic şi eu, e prea mult! În accepţiunea populară, femeia te ridică, femeia te coboară. Mulţi sunt de părere că este vorba de femeia lift. Oricum, e de apreciat capacitatea acesteia de a se mobiliza şi forţa de care dispune. Indiferent de greutatea pe care o ai în depozit, te ridică sau te coboară. Mult mai cunoscută este femeia comodă, care nu te ridică şi nici nu te coboară. Te îngroapă. Dată fiind funcţia pe care o are, te pune să chemi liftul. Sunt şi bărbaţi care au o astfel de chemare…