Femeia partid e plină de fiţe, drăcoasă şi aprigă la mânie. De când i s-a urcat politica la cap, îşi bagă nasul peste tot, trasează sarcini şi directive, croieşte programe. Aproape că nu este zi în care să nu polemizeze cu cineva, inclusiv cu câinii maidanezi! De când a ajuns partid, femeia le ştie pe toate şi, ca atare, îşi bagă nasul exact acolo unde nu-i fierbe oala. De multe ori, în graba generată de dorinţa de a se da mare, îl pune în umbră pe conducătorul nostru iubit, tot mai greu de identificat în mijlocul mulţimii, acolo unde el se simţea în siguranţă. Cândva. Indiferent de doctrina pe care o cloceşte, un lucru este sigur. Nu-i place dreapta. Dar, cum să zic, deloc! Până să intre, ca o paraşută scăpată de sub control, în politică, a stat numai şi numai pe… dreapta. Ca să se maturizeze, evident, tot din punct de vedere politic, a fost trimisă la şcolarizare pe centura politichiei. Până să se afirme plenar, a stat multă vreme pe… dreapta. Din acest motiv, dacă o întrebi cum şi în ce fel, se justifică frecvent cu măsuri de… dreapta. Femeia de partid trăieşte din cotizaţii grase şi nu se mulţumeşte cu mărunţiş. Până să intre în politică, era o făptură modestă şi cu cei şapte ani de acasă. Acum, Doamne, iartă-mă, s-au dus dracului toate! În schimb, şi-a dezvoltat cu mijloace proprii o latură feminină comună. Vorbeşte mult şi, când nu e pe felie, o dă la întors! E simandicoasă faţă de toţi cei care îi fac curte. De când se află la putere, femeia partid şi-a luat lumea în cap. Practic, merge din abuz în abuz. Cuvântul ei de ordine este cel cunoscut de toţi muşteriii - “Ciocul mic”. Deşi se dă fată cultă, se exprimă deseori ca un partid de cartier. Dacă încalcă legea sau diverse reguli de ordine interioară, nu dă socoteală nimănui. De altfel, se ştie că nimeni nu-i suflă în ciorbă, ceea ce, din punct de vedere medical, este O.K. Femeia partid şi-a început cariera politică din întâmplare. La început, nimerea aiurea în tramvai la şedinţe, fiind solicitată să scrie procesul verbal. Femeia partid susţine că ce are în guşă deţine şi în căpuşă, dar realitatea este cu totul alta. De când a devenit vedeta politichiei, are foarte mulţi susţinători cotizanţi. Femeia partid ne-a anunţat că nu este dispusă să ne dea, nouă, lapte, carne, pene, ouă, după cum se obişnuieşte în campania electorală. Aspiraţiile sale pentru binele naţiunii au o cu totul altă conotaţie, una mult mai elevată. Din dorinţa de a rămâne pe veci la Putere, femeia partid poartă tot timpul permanent. Din superstiţie, nu renunţă niciodată la coafura amintită, fiind convinsă că, astfel, nimeni nu o să îndrăznească să-i taie calea! Femeia partid şi-a prezentat programul de guvernare. În afara unor ifose, mai nimic! Sigur, gargara e în floare, pentru că, la noi, se poartă, în continuare, promisiunile puse pe gard şi ştergarele prezidenţiale cu sloganul “Să trăiţi bine!\".