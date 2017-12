Femeie bănuită că și-a aruncat bebelușul în hazna

Caz cutremurător anchetat de polițiștii din comuna Topraisar! O femeie din localitate este bănuită că și-ar fi aruncat pruncul în hazna. Incidentul a ajuns în atenția oamenilor legii după ce femeia a fost transportată de o ambulanță la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța, cu sângerări abundente. În momentul în care a ajuns la unitatea sanitară, ea le-a povestit medicilor că a simțit dureri abdominale toată ziua și că, după ce a fost la toaleta din curte, a observat că are sângerări. Mai mult, ea ar fi declarat că este însărcinată. Medicul de gardă a descoperit, însă, că femeia nu mai are copilul în pântece. Pentru că aceasta nu a putut da o explicație coerentă, au fost anunțate imediat autoritățile. În urma investigațiilor efectuate, polițiștii au stabilit că femeia de 39 de ani este căsătorită și că are acasă încă trei copii. Rudele au susținut că nu știau că ea este gravidă. Cumnatul său le-a povestit polițiștilor că suspecta ar fi avut un fibrom. Aceeași variantă este susținută și de vecini. „Ea mai vorbește așa, ca femeile, cu soția mea. Eu nu mi-am dat seama că ar fi însărcinată pentru că este mai plinuță. Din ce au vorbit ele, am înțeles că ar avea un fibrom. Eu nu cred că ar fi în stare de așa ceva, sunt oameni la locul lor, dar numai ea știe ce s-a întâmplat“, a declarat un vecin.

INVESTIGAȚII Polițiștii din Topraisar au descoperit trupul neînsuflețit al fătului în hazna. Criminaliștii Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța au făcut o serie de cercetări în gospodăria femeii, după care cadavrul bebelușului a fost transportat la morgă, pentru efectuarea necropsiei. Medicii legiști vor stabili, astăzi, dacă pruncul s-a născut viu și care au fost cauzele ce au dus la deces. Ancheta depinde în acest moment de concluziile specialiștilor. În prezent, femeia se află internată în Clinica de Obstetrică și Ginecologie a SCJU Constanța.