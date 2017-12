Femeie bolnavă psihic, bătută şi violată

• BĂTĂUŞI • Poliţiştii din Castelu au fost anunţaţi, miercuri dimineaţă, de un bărbat din localitate că, pe timpul nopţii, persoane necunoscute au pătruns în locuinţa sa şi au violat-o pe concubina lui, Maria Ciocan, de 48 de ani, cu probleme psihice. În urma cercetărilor efectuate în acest caz, oamenii legii au stabilit că, profitând de lipsa concubinului care era la serviciu, doi bărbaţi au forţat uşa de acces a casei şi după ce au lovit-o în zona feţei au întreţinut pe rând cu ea mai multe raporturi sexuale. „Au rupt placajele de la uşă şi au intrat înăuntru. I-au zis că dacă nu stă o omoară. Totul s-a întâmplat pe la 03.00 dimineaţa. Primul a plecat după o oră, iar al doilea, cel mai bătrân, a stat până la 06.00. Ea a mai fost violată şi anul trecut, tot pe vremea asta. Era unul din fraţii Turcu. Eram şi eu acasă atunci. A intrat peste noi, m-a bătut şi m-a dat afară din casă. Eu am fugit la poliţie şi când am ajuns înapoi el era gol peste femeia mea“, a declarat Petre Ionel Dumitru, de 38 de ani, concubinul victimei.

• URMĂRIT • Poliţiştii spun că suspectul care a plecat mai devreme a mers în imobilul alăturat, situat în aceeaşi curte cu cel al persoanei vătămate, şi a încercat să forţeze uşa de acces, însă a fost împiedicat de proprietara locuinţei. „Am auzit bubuituri în uşă. Am urlat la el, iar când am ieşit până la poartă unu m-a lovit în cap şi m-a strâns de gât până am leşinat“, a declarat Ştefania Dumitru, cumnata victimei care locuieşte în casa alăturată. La scurt timp de la demararea verificărilor, poliţiştii i-au identificat pe autori ca fiind Regep Sali, de 38 de ani, şi Servin I., de 17 ani, ambii din Castelu. Ieri, oamenii legii au reuşit să îl prindă şi să îl reţină pentru 24 de ore pe Sali Regep care a fost prezentat instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă pentru viol, violare de domiciliu şi loviri sau alte violenţe. În timpul audierilor, bărbatul a dat vina pe băutură. Oamenii legii spun că ambii suspecţi sunt recidivişti şi că sunt continuate cercetările în vederea depistării celui de-al doilea suspect care a dispărut de la domiciliu.