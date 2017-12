Femeie de 38 ani, cu tumoră abdominală de 20 kg

O femeie de 38 de ani, din Constanţa, cu o tumoră abdominală de 20 de kilograme, a fost operată, vineri, la Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal din Cluj-Napoca. Şeful Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj, Mihai Lucan, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că femeia, Carmen Ghiorghie, a crezut iniţial că se îngraşă, apoi că este însărcinată, după care medicii specialişti au descoperit că în abdomenul tinerei s-a dezvoltat o tumoră gigant. „Este vorba despre o pacientă tânără, cu o boală care a depăşit limitele logicii. A făcut mai multe teste de sarcină. Până la urmă s-a dus la ecograf şi i s-a spus că are o tumoră de 20 de kg”, a spus Lucan. Acesta a adăugat că este vorba despre o tumoră mixtă, care conţine atât lichid, cât şi părţi solide. „Tumora este una mixtă, cu părţi atât solide, cât lichide şi are vascularizaţia caracteristică tumorilor maligne. Cel mai probabil s-a dezvoltat dintr-un chist ovarian şi aparent a afectat organele genitale”, a afirmat Lucan. Carmen Ghiorghie, care este contabil, are 38 de ani, este din Constanţa şi are doi copii. „Nu aş putea să spun cu certitudine când a apărut. Am avut tot timpul probleme cu greutatea, pur şi simplu am crezut că mă îngraş. Nu aveam niciun disconfort, nu m-a durut nimic”, a declarat, înainte de operaţie, Carmen Ghiorghie. Operaţia a fost realizată laparoscopic şi s-a încheiat cu succes, după trei ore şi jumătate.