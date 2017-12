Femeie dispărută după ce a plecat la doctor

Poliția Medgidia a fost sesizată că Aurica Cârța, în vârstă de 53 de ani, din localitate, a dispărut în data de 22 septembrie. Aceasta a părăsit domiciliul cu intenția de a efectua un control medical și nu a mai revenit până în prezent. Este cunoscut faptul că femeia are afecțiuni medicale și are asupra ei documentele cu care ar fi trebuit să se prezinte la medic. Aurica Cârța are o înălțime de 1.55 m, constituție robustă, greutate 70 - 75 kg, ochi căprui, ten deschis, față ovală, păr negru până la umeri. Prezintă un semn particular pe buza superioară, mai exact o aluniță. La data dispariției, femeia era îmbrăcată în tricou de culoare roz, pantaloni negri și era încălțată cu papuci de culoare albă.Cetăţenii care pot furniza orice informaţii în legătură cu această persoană sunt rugaţi să contacteze Poliţia Medgidia sau Dispeceratul I.P.J. Constanta, la telefon 0241.611.364, interior 20.005.