Femeie fertilizată in vitro, moartă la maternitate

O femeie de 38 de ani, care fusese fertilizată in vitro, a murit, vineri, la o maternitate din Iaşi, în urma unor complicaţii severe apărute după o intervenţie chirurgicală în cadrul căreia medicii i-au extras fătul mort. Femeia, de profesie inginer, fusese fertilizată in vitro la o clinică din Bucureşti, iar joi a fost adusă în stare critică la Maternitatea „Cuza Vodă” din Iaşi. Ea a fost diagnosticată cu apoplexie utero-placentară, o afecţiune rară care apare pe timpul sarcinii, iar în plus suferea şi de trombofilie. Pacienta a fost supusă unei intervenţii chirurgicale în cadrul căreia i-a fost extras fătul, în greutate de 2.200 grame şi care decedase de câteva zile. După operaţie, starea femeii s-a ameliorat, însă joi seară s-a agravat din nou. Medicii au decis să o supună unei noi intervenţii chirurgicale. În cursul dimineţii de vineri, însă, pacienta a murit. „Pacienta a făcut prima dată hemoragie şi a suferit o intervenţie chirurgicală în urma căreia medicii i-au scos copilul decedat, precum şi uterul. După numai câteva ore, a făcut o nouă hemoragie. Nu s-a mai putut face nimic. A fost o noapte de luptă, i s-au pus mai mulţi litri de sânge, hemoragia a fost extrem de puternică”, a declarat, vineri, directorul medical al Maternităţii „Cuza Vodă” din Iaşi, Maria Stamatin.