Femeie rănită într-un accident

08:21:28 / 16 Decembrie 2014

fals

aseara,in jurul orelor 18,00 in acelasi loc ,circulam cu 20km,deoarece citisem pe zi aceasta stire pe net!la intrarea in curba masina nu a mai putut fi controlata din cauza poleiului de pe sosea!am sunat la drumuri judetene ca sa anunt situatia, unde surpriza,nu era decat un agent de paza care mi-a raspuns politicos,ca nu este comandament si in cazul asta el nu poate face nimic!