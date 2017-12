Femeile conduc mai puţin decât bărbaţii şi au maşini mai noi

Femeile conduc în medie 13.000 km pe an, cu 2.300 km mai puţin decât bărbaţii, au maşini mai noi decât aceştia, preferă culoarea roşie şi motoarele pe benzină şi nu fac compromisuri la bani când se ocupă de întreţinerea maşinii, arată un studiu Daedalus Millward Brown. "Deşi venitul şoferiţelor este cu circa 300 de lei mai mic decât al bărbaţilor şoferi, atunci când se ocupă de întreţinerea maşinii, acestea nu fac compromisuri: aleg în majoritatea cazurilor să lucreze cu service-urile autorizate. Acest lucru este valabil atât în cazul reviziilor (79% femei vs. 67% bărbaţi), cât şi al reparaţiilor (62% femei vs. 51% bărbaţi)", se arată în studiul firmei de cercetare, realizat pentru vezicatface.ro. Autoturismele conduse de femei au o vechime medie de 10 ani, cu 6 luni mai puţin decât cele ale bărbaţilor (10 ani si 6 luni), vechimea relativ mare a maşinilor deţinute fiind explicată şi de preferinţa românilor pentru maşinile second-hand (60% - atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei). Anual, femeile conduc în medie 13.000 kilometri, cu 2.300 de kilometri mai puţin decât bărbaţii. În acelaşi timp însă, două din zece femei din România parcurg anual mai mulţi kilometri decât rulajul mediu al bărbaţilor. "Din punctul de vedere al raportului urban/extraurban, femeile conduc mai mult în oraş decât bărbaţii: acest raport este 65%/35% în cazul femeilor faţă de 56%/44% în cazul bărbaţilor", mai arată Daedalus. În ceea ce priveşte preferinţele, femeile aleg într-o măsură mai mare decât bărbaţii motoarele pe benzină (73% femeile vs. 62% bărbaţii), iar culoarea preferată este roşu, urmată de bleumarin/albastru şi arginitiu. "Preferinţa femeilor pentru maşinile cu motoare pe benzină este justificată şi prin obiceiurile de condus ale acestora. Femeile conduc, în medie, mai puţin decât bărbaţii, iar majoritatea kilometrilor sunt parcurşi în oraş. Astfel, alegerea unei maşini pe benzină şi, eventual, dintr-o clasă mai mică pare opţiunea logică", a arătat Alexandru Govoreanu, directorul de dezvoltare al vezicatface.ro. Studiul a fost realizat prin interviuri online pe un eşantion reprezentativ de 7.004 şoferi din mediul urban cu vârste cuprinse între 18 şi 65 ani. Eroarea de eşantionare este de +/-2%. Datele au fost culese în luna februarie 2014.