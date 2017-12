Femeile cu profesii stresante, mai expuse riscului cardiovascular

Femeile cu profesii stresante prezintă un risc cu 40% mai mare de a suferi un atac de cord, un atac cerebral sau de a fi operate pentru deblocarea unei artere obturate, comparativ cu cele ale căror profesii generează mai puţin stres şi mai multe satisfacţii, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii americani de la Brigham and Women\'s Hospital din Boston şi de la Universitatea Harvard şi finanţat de National Institutes of Health (NIH). Cercetătorii au analizat maniera în care stresul de la locul de muncă a afectat 17.415 femei, aflate într-o bună stare de sănătate, care au fost monitorizate timp de peste 10 ani. Potrivit studiului, activităţile foarte stresante şi puţin satisfăcătoare cresc riscul de atac de cord cu 88% şi cu 43% riscul de a suferi un pontaj coronarian sau o altă intervenţie ce vizează deblocarea unei artere. În plus, sentimentul de nesiguranţă în ceea ce priveşte păstrarea locului de muncă a fost asociat cu intensificarea factorilor de risc cardiovascular, precum hipertensiunea, concentraţia mare de colesterol şi obezitatea, au subliniat autorii acestui studiu, ale cărui concluzii au fost prezentate în cadrul conferinţei anuale organizate de American Heart Association, weekend-ul trecut, la Chicago.

Studiul nu a evidenţiat însă o legătură directă între teama pierderii locului de muncă şi riscul crescut de atac de cord, atac cerebral şi deces. Un loc de muncă stresant este definit, potrivit autorilor studiului, ca un loc de muncă ce presupune foarte multe exigenţe şi al cărui ocupant deţine un nivel de autoritate scăzut sau chiar inexistent şi nu are posibilitatea de a-şi utiliza creativitatea.