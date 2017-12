Femeile cuceresc domeniul afacerilor

Aproximativ 100 de femei au participat, ieri, la seminarul „Zilele femeilor întreprinzător”, eveniment organizat la sediul Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa de către Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC) Constanţa. La manifestare au participat reprezentanţi ai Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, ai OTIMMC Constanţa, ai CCINA Constanţa, reprezentante ale antreprenoriatului feminin, precum şi formatori în domeniul antreprenoriatului. Evenimentul face parte din Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii. Cu acest prilej, doamnele au fost informate despre oportunităţile şi modalităţile de accesare de fonduri guvernamentale şi europene, dar şi de alte posibilităţi pe care le au la dispoziţie pentru dezvoltarea afacerii lor. Prezent la eveniment, vicepreşedintele Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (AIPPIMM), Dumitru Nancu, a declarat că seminarul „Zilele femeilor manager” încheie cea de-a doua etapă a programului. „Este un program pe care îl derulăm din 2002 şi de trei ori la rând a fost nominalizat de către Comisia Europeană ca bună practică. În cea de-a treia etapă a programului, care va debuta în iunie, se vor derula cursuri de pregătire antreprenorială, destinate femeilor antreprenor. Cursurile acoperă o tematică bogată în domeniul legislaţiei IMM, marketing, management, contabilitate, standarde de calitate, surse de finanţare pentru IMM, dar şi o parte interactivă. La sfârşitul acestei etape vor fi acordate certificate care să ateste participarea la cursurile organizate în cadrul programului”, a spus Nancu. El a precizat că În UE aprox. 35% dintre cei care conduc o afacere sunt femei, în timp ce în România media este de 27%. Deşi în România unele voci spun că femeile manager nu se descurcă şi cu o carieră solidă, întreprinzătoarele constănţene demonstrează că acest lucru nu este adevărat. „Cheia succesului este nu să încerci să pari ceea ce nu eşti sau să încerci să dezvolţi ceva ce n-a fost să fie, ci să te axezi pe dezvoltarea şi punerea în valoare a competenţilor proprii. De 13 ani activez pe piaţa IT şi de consultanţă şi doar prin muncă am excelat”, a declarat Elena Coandă, managerul unei firme constănţene. La rândul său, Corina Barbu, managerul unei societăţi ce activează în domeniul alimentaţiei publice, a afirmat că deşi drumul spre dezvoltare a fost unul anevoios, a meritat. „Din 1995 conduc o mică afacere. Am început cu 15 oameni, iar în prezent am 40 de angajaţi. Am accesat de două ori programele naţionale pentru a-mi achiziţiona utilaje şi în acest fel mi-am extins activitatea. A fost foarte greu, în condiţiile în care legislaţia este împovărătoare, însă am avut un vis şi am pus în practică tot ceea ce mi-am dorit”, a spus Corina Barbu.