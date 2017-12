Femeile din România ar putea primi cu 20% mai multe tichete cadou

Angajatele din România ar putea primi cu 20% mai multe tichete cadou, cu ocazia zilei de 8 martie din acest an, faţă de aceeaşi perioadă din 2015, reiese dintr-o analiză publicată joi de compania Up România, unul dintre principalii jucători de pe piaţa tichetelor valorice. Potrivit analizei, numărul tichetelor cadou oferite de companii cu ocazia zilei de 8 Martie a crescut în 2016 cu 30% faţă de aceeaşi perioadă din 2015, iar în 2015 s-au înregistrat creşteri doar cu 10% faţă de 2014. “Această dinamică pozitivă în rândul companiilor care aleg să-şi surprindă colegele cu tichete cadou de 8 Martie – se explică, pe de o parte, prin evoluţia generală a economiei şi, pe de altă parte, prin stimulentele fiscale pentru tichetele cadou prevăzute de noile măsuri ale Codului Fiscal, aplicate din 2016”, a declarat directorul general al Up România, Elena Pap.

Până în 2015, tichetelor cadou li se aplica impozitul pe venit de 16% pentru întreaga valoare, însă din 2016 acestea sunt neimpozabile în cuantum de 150 de lei pentru fiecare persoană, dacă sunt oferite cu ocazii precum: 8 martie, 1 Iunie, Paşte şi Crăciun sau sărbători similare ale altor culte religioase. În plus, valorile aferente tichetelor cadou sunt considerate cheltuieli sociale, iar acestea sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, până la 5% din fondul de salarii brut anual. Tichetele cadou pot fi acordate de orice companie, indiferent de mărimea acesteia, chiar şi dacă aceasta are doar un angajat.

Conform datelor Up România, companiile care acordă cele mai multe tichete cadou provin din industrie (33%), comerţ (25%), sectorul non-profit (9%), servicii (7%) şi construcţii şi imobiliare (6%). La nivelul ţării, Capitala şi 10 judeţe - Ilfov, Satu-Mare, Cluj, Braşov, Argeş, Timiş, Prahova, Hunedoara, Iaşi şi Mureş - distribuie 59% din totalul tichetelor cadou vândute. Companiile din regiunea Bucureşti - Ilfov ocupă primul loc la nivel de distribuţie pe regiuni (25%), urmate de companiile din regiunile Nord-Vest (16%), Centru (12%) şi Nord-Est (11%), se mai arată în studiu. În prezent, 64% dintre companiile care acordă beneficii salariale sub formă de tichete de masă acordă şi tichete cadou. Up este un grup internaţional care comercializează produse şi servicii sub diferite forme: cecuri, carduri sau aplicaţii mobile în 17 ţări. În 2015, grupul Chèque Déjeuner a devenit Up. În România mai emit tichete de masă şi Sodexo şi Edenred.