Femeile, manageri de succes

„Învaţă să ai succes!” - acesta este sloganul proiectului Şcoala Naţională a Femeilor Manager (SNFM), derulat de Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România. În cadrul programului, a avut loc ieri, la Constanţa, conferinţa regională „Oportunităţi de dezvoltare a carierei profesionale pentru femei”. La eveniment au luat parte reprezentanţii asociaţiei, ai instituţiilor preocupate de integrarea oamenilor pe piaţa muncii, dar şi absolvente ale programului. SNFM urmăreşte reducerea dezechilibrelor de gen pe piaţa forţei de muncă din România, la nivel managerial, în sectoarele de afaceri şi politici sociale. În acest context, femeile active pe piaţa forţei de muncă se pot specializa sau perfecţiona în domeniul managementului, fiind de asemenea învăţate să îşi dezvolte propria afacere. „SNFM este un program care are forţa de a sprijini femeia să acceseze cele mai înalte funcţii de conducere. Am avut bucuria de a întâlni aici femei cu motivaţia şi potenţialul necesare pentru a determina schimbări atât la nivel individual, cât şi social. Cred că multe dintre ideile de afaceri iniţiate la SNFM vor fi în curând afaceri de succes”, a declarat managerul SNFM, Vasile Moldovan. De la începutul programului, din noiembrie 2011 şi până în prezent, 1.100 de femei au absolvit programul de formare şi mai sunt disponibile 100 de locuri. Cursurile durează 15 zile şi au loc la Timişoara, însă ultimele trei zile vor fi petrecute la munte, unde cursantele vor putea pune în practică cunoştinţele acumulate, prin elaborarea unui plan de afaceri. După numai două săptămâni de studiu, participantele primesc certificat de manager şi de competenţe antreprenoriale. „Deşi am fost reticentă la început, acum sunt foarte mulţumită de faptul că am participat la curs. A fost o experienţă minunată şi am învăţat mai multe lucruri decât la un masterat sau doctorat. La sfârşitul unei zile, realizam că sunt mult mai bogată în cunoştinţe decât la începutul ei”, a spus una dintre absolvente. În ceea ce priveşte costurile programului, deşi ridicate, ele sunt suportate integral de asociaţie.