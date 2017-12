Femeile nu mai sunt pregătite să nască normal

Peste 1.400 dintre copiii născuţi în ultimul an au murit la naştere, iar ginecologii sunt doctorii cu cele mai multe procese penale din categoria medicilor, informează Societatea Italiană de Ginecologie şi Obstetrică. Cifrele care indică moartea nou-născuţilor par a fi un buletin de război. În ultimele 15 zile, şase copii au murit la naştere sau au rămas cu sechele, iar mamele lor se află în stare critică, la Messina, Roma, Matera şi Padova. Pe întreg teritoriul Italiei, într-un an s-au născut morţi 1.468 de copii, iar în 70% din cazuri, cauzele morţii rămân un mister. Specialiştii au emis diferite ipoteze pentru a-şi explica de ce, în ultimul an, naşterile au devenit un pericol de moarte în Italia. Preşedintele Societăţii italiene de Ginecologie şi Obstretică, Giorgio Vittori, a tras un semnal de alarmă în ceea ce priveşte pericolele naşterilor prin cezariană.

În Peninsulă, 40% din femeile care nasc într-un an ajung sub bisturiu, din mai multe motive, nu întotdeauna întemeiate. Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă ca naşterile prin cezariană să nu depăşească un procent de 15% din naşterile produse într-un an. Potrivit unui studiu al societăţii United Kingdom Confidential Enquiry, naşterea prin cezariană măreşte riscul morţii mamei de aproape trei ori (2,84) mai mult decât naşterea naturală. Atât ginecologii, cât şi viitori părinţi nu mai sunt antrenaţi pentru o naştere normală.