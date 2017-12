„Femeile saudite sunt mamifere și au aceleași drepturi cu cămilele și caprele“

19:00:00 / 09 Martie 2016

Ileana , Ileana ...

Arabii isi iubesc caprele si camilele ca pe ochii din cap . S-ar lupta si cu leii ca sa le apere . Ar si muri pentru ele ! Te-ai uitat vreodata in ochii unei capre ? Sau in ochii unei camile ? Ei bine , ochii aceia nu stiu sa minta , sa tradeze , sau sa dezamageasca . Si sunt o adevarata binecuvantare pentru orice familie musulmana ... Au si o alta calitate , foarte pretuita in intelepciunea araba : stiu sa taca la timp ! Ceea ce nu este valabil si in cazul femeilor , a tuturor femeilor ... Amu , daca femeile au fost incluse in aceasi categorie , cu caprele si camilele , arabii le vor iubi ca pe ochii din cap , iar muierile vor invata de la folositoarele vietuitoare , ca profunzimea cuvantului consta in aceea de a stii sa taci ...