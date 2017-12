Femeile şi bărbaţii gândesc la fel

Încă un mit a fost spulberat, conform unui studiu recent efectuat de cercetători americani! Femeile şi bărbaţii par să fie uneori atât de diferiţi, încât aproape poţi crede că cele două sexe provin din lumi complet diferite, dar, de fapt, gândesc la fel. Teoria ştiinţifică potrivit căreia toţi oamenii sunt programaţi încă de la naştere de propriul sex s-a dovedit, vreme îndelungată, atât de populară, încât a stat la baza publicării unui roman pe această temă, intitulat „Men Are From Mars, Women Are From Venus”, în traducere Bărbaţii vin de pe Marte, femeile de pe Venus, scris de John Gray în anul 1992, care a devenit cu mare rapiditate un best seller pe plan internaţional. Însă, un reputat neurolog britanic susţine că funcţiile cerebrale ale femeilor nu sunt deloc diferite de cele ale bărbaţilor şi că oamenii, indiferent de sex, sunt incredibil de asemănători în ceea ce priveşte capacitatea intelectuală.

Gina Rippon, profesor de neuroimagerie cognitivă la Universitatea Ashton din oraşul britanic Birmingham, afirmă că ideea potrivit căreia creierul unei persoane este controlat de sexul acesteia este depăşită şi greşită. Aceasta a mers până într-acolo încât chiar i-a acuzat pe anumiţi cercetători de fabricare a unor studii ce sunt folosite pentru a sprijini străvechea prejudecată potrivit căreia intelectul femeilor nu ar fi egal cu cel al bărbaţilor. „Există o îngrijorare tot mai mare în cadrul comunităţii de specialişti în ştiinţe neurologice despre interpretarea greşită şi folosirea abuzivă a unor studii referitoare la legăturile dintre structura cerebrală şi comportamentul uman”, afirmă cercetătoarea britanică. Această „fraudă neurologică” are scopul de a susţine stereotipurile şi de a sugera existenţa unor diferenţe biologice şi structurale majore între creierele bărbaţilor şi cele ale femeilor, care ar explica rolurile şi statuturile sociale ale acestora. Comentariile profesorului Gina Rippon au fost făcute într-o perioadă în care au fost publicate numeroase cărţi ce promovează ideea unor diferenţe structurale între creierele femeilor şi cele ale bărbaţilor. Cercetătoarea britanică consideră că, deşi în prezent oamenii de ştiinţă sunt capabili să monitorizeze, graţie unor tehnici moderne, activitatea cerebrală, încă îşi pun anumite întrebări ce par a fi inspirate de străvechile prejudecăţi referitoare la diferenţele dintre bărbaţi şi femei. Şi Cordelia Fine, profesor de psihologie la Universitatea Melbourne din Australia, autoarea volumului „Delusions of Gender”, afirmă că nu există diferenţe neurologice majore între femei şi bărbaţi şi că diferenţele dintre cele două sexe nu sunt programate încă de la naştere, ci apar în urma educaţiei primite de fiecare persoană în parte.