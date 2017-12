Femeile şi bărbaţii, la fel de insaţiabili când vine vorba despre sex

Dorinţele sexuale ale femeilor sunt animalice şi insaţiabile, susţine o nouă carte care spulberă stereotipurile legate de sexualitatea feminină. ”What Women Want: Adventures in the Science of Female Desire”, în traducere Ce doresc femeile: aventuri în ştiinţa dorinţei feminine, aduce în sprijinul său cercetări ştiinţifice pentru a dovedi că dorinţele şi sexualitatea femeilor sunt înţelese complet greşit, atât de bărbaţi, cât şi de femei.

Cartea, care oferă o imagine fără precedent a sexualităţii feminine şi conţine teorii explozive cu privire la sexualitate şi dorinţă, poate sădi frica în inima oricărui bărbat heterosexual. Autorul său, jurnalistul Daniel Bergner, explică cum cercetarea sexualităţii feminine a fost modelată de stereotipurile de gen şi cum idealurile despre aceasta au reprimat şi chiar remodelat dorinţele femeilor şi viaţa lor sexuală. Daniel Bergner şi-a bazat cartea pe cercetări şi interviuri cu cercetători ai comportamentului uman şi animal, psihologi, sexologi şi femei obişnuite. Cartea, care a apărut iniţial sub forma unui articol în revista ”New York Times”, în 2009, susţine că în pofida mai multor dovezi care sugerau că sexualitatea feminină este la fel de puternică şi călăuzită de dorinţă ca şi cea masculină, dacă nu chiar într-o măsură mai mare, cercetările au fost oarbe la dovezile despre poftele trupeşti şi comportamentul sexual fără rezerve ale femeilor. De fapt, Daniel Bergner a constatat că tot ceea ce se spune despre sexualitatea masculină - şi anume că este primară, insaţiabilă şi animalică, este adevărat şi despre sexualitatea feminină. În acest context, anumite calităţi pe care societăţile le-au atribuit în mod tradiţional femeilor, cum că ar fi în mod inerent şi biologic mai potrivite pentru monogamie sau că dorinţele lor îşi au originea în iubirea romantică, nu sunt altceva decât un basm. Autorul citează drept exemplu cazul unei maimuţe rhesus, Deidrah, al cărei comportament a fost analizat de cercetătoarea Meredith Chivers, care îşi urmăreşte necruţător obiectul dorinţei. Comportamentul acesteia i-a indicat lui Chivers că sexualitatea primatelor nu este dominată de bărbaţi. ”Timp de zeci de ani şi în pofida dovezilor care indicau contrariul, oamenii de ştiinţă au văzut comportamentul sexual al primatelor dominat de bărbaţi. Bărbaţii erau iniţiatorii, iar femeile un fel de receptori aproape indiferenţi”, scrie jurnalistul.

Potrivit lui Daniel Berger, faptul că dorinţele şi fanteziile sexuale ale femeilor sunt adesea supuse sau pasive este legat de forţa culturii care, într-o oarecare măsură, a inversat lucrurile în privinţa modului în care femeile se raportează la ele însele sau la sex.