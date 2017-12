Femeile sunt rar subiect de ştiri

● O analiză internaţională ● Femeile sunt mai numeroase ca prezentatoare şi jurnaliste decât bărbaţii în presa românească, dar sunt mai rar subiect de ştiri, potrivit celei mai recente monitorizări Global Media Monitoring Project, ale cărei rezultate au fost prezentate, ieri, la Centrul pentru Jurnalism Independent din Bucureşti. Studiul pe tema Who Makes the News, în traducere Despre cine vorbesc ştirile, se desfăşoară prin monitorizarea ştirilor ce apar într-o singură zi, în zeci de ţări, începând din anul 1995, fiind reluat la fiecare cinci ani. Analiza a cuprins 17.795 de ştiri şi 38.253 oameni în aceste ştiri. Studiul se desfăşoară sub egida Asociaţiei Mondiale pentru Comunicare Creştină şi Fondul Naţiunilor Unite de Dezvoltare pentru Femei. La cele patru monitorizări din 1995 şi până în prezent a participat şi o echipă de cercetători de la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării. Daniela Rovenţa-Frumuşani, profesor universitar doctor al Facultăţii de Jurnalism şi Comunicare, a coordonat studiul în România.

● Contestarea stereotipurilor ● Conform rezultatelor celui mai recent studiu, pe plan mondial, femeile sunt mai puţin prezente în presă decât bărbaţii atât ca autoare, cât şi ca subiect de ştiri. Totuşi, s-a constatat o creştere substanţială a prezenţei femeilor în câmpul profesiei de jurnalist, ca o consecinţă a feminizării acestui sector al învăţământului superior, dublată însă de o slabă reprezentare a problematicii feminine şi a actorilor sociali femei atât în politică, economie, ştiinţă, cât şi ca experţi în dezbaterile publice. În 1995, 72% din materialele jurnalistice erau semnate de bărbaţi şi 28% de femei, în timp ce în 2010 raportul constatat a fost de 63% (materiale semnate de bărbaţi) faţă de 37% (materiale semnate de femei). În general, materialele realizate de femei sunt mai puţin numeroase decât cele realizate de bărbaţi: la televiziune 44% din materiale sunt realizate de femei, la radio 27%, iar în presa scrisă 35%. Totuşi, în România, femeile prezentatoare şi cele care lucrează pe posturi de reporter sunt mai numeroase decât bărbaţii, 60% faţă de 40%.

Domeniile predilecte ale jurnalistelor sunt sănătatea şi socialul, urmate de economie (22%) şi politică (17%). Femeile-reporter au o prezenţă semnificativă în ştirile sociale cu 80%, în ştirile despre ştiinţă/sănătate cu 76%, în ştirile despre celebrităţi/artă/media cu 72% şi în ştirile despre violenţă cu 65%. Prin contrast, subiectele economice şi cele politice sunt în proporţie de 70% realizate de bărbaţi. La nivel global, ştirile centrate pe femei au crescut de la 17% la 24% în ultimii 15 ani. În România, procentul este mai ridicat, femeile fiind subiect de ştire în 32% din articolele monitorizate. Cercetarea mai arată că, în general, ştirile întăresc stereotipurile, 62% şi doar 5% dintre materiale le contestă. Celelalte ştiri (33%) nu fac referire la un gen anume. Stereotipurile sunt întărite în ştirile despre crime, 88%, iar femeile sunt, în general, victime, ştiinţă şi sănătate cu 72% şi economie cu 71%. În schimb, stereotipurile sunt contestate în ştirile despre sistemul juridic, 14% şi celebrităţi, 9%. Femeile-reporter contestă stereotipurile aproape de două ori mai des decât bărbaţii-reporter (7% faţă de 4%) şi întăresc stereotipurile mai puţin decât bărbaţii (69% faţă de 80%).