Fenechiu nu are de gând să demisioneze

Preşedintele Traian Băsescu a scris, duminică, Guvernului, o scrisoare în care cerea, printre altele, remanierea miniştrilor care ar face obiectul anumitor dosare de cercetare. Pe acest fond, au apărut zvonuri potrivit cărora premierul Victor Ponta ar urma să-l remanieze pe ministrul Transporturilor, Relu Fenechiu, al cărui nume apare într-un astfel de dosar. Acesta însă a ţinut să-i liniştească pe jurnalişti, spunându-le că nu are cunoştinţă de nicio remaniere şi nici nu are de gând să demisioneze: \"Eu îmi dau demisia atunci când greşesc. Nu consider că am greşit cu nimic. Dincolo de toate, sunt atât de multe lucruri de făcut la minister încât nu am timp de copilării. Problemele acestea sunt copilării sau, eventual, făcături\". El a spus că şeful statului are probleme cu persoana sa de mulţi ani, arătând că rămâne de văzut care “pică” primul: \"O dată la două săptămâni apare Traian Băsescu şi spune acest lucru, nu? Păi nu mor caii când vor câinii, ce să facem?\". Fenechiu a dat asigurări că, în cazul unei decizii favorabile a instanţei în cazul său, va rămâne ministru, iar, în cazul unei decizii nefavorabile, va pleca acasă. (A.M.)