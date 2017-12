Fenomene extreme la Negru Vodă

Locuitorii din Negru Vodă au tras, marţi seară, o sperietură soră cu moartea din cauza unei furtuni puternice, însoţită de vânt, ploaie şi grindină, care s-a abătut asupra oraşului şi care a luat cu ea câteva acoperişuri, a pus la pământ 15 copaci şi a inundat mai multe case, provocând, din fericire, doar pagube materiale. Oamenii au povestit că furtuna, care a început în jurul orei 19.00 şi a durat aprox. 20 de minute, i-a luat prin surprindere pentru că, spre seară, vremea era destul de frumoasă, chiar călduroasă, şi nimic nu prevestea furia naturii. Doar la bulgari se vedea cu ochiul liber o acumulare de nori negri încărcaţi cu fulgere, însă, după cum spuneau oamenii, probabil că vecinii noştri au lăsat poarta deschisă furtunii care a trecut graniţa şi s-a abătut asupra oraşului Negru Vodă. Primarul Ion Nicolin a declarat că au fost luate pe sus de vântul puternic acoperişurile a două blocuri şi a două case din localitate. „S-a instituit Comitetul de Urgenţă la Primărie. Vom analiza situaţia şi vom încerca să-i ajutăm pe oameni cu ce putem. Din cauza furtunii, 15 copaci au căzut pe DN 38, drumul ce leagă Negru Vodă de vama cu Bulgaria şi am intervenit pentru a elibera şoseaua”, a declarat Nicolin, adăugând că, până la miezul zilei de ieri, gospodăriile afectate de furtună aveau deja acoperişurile reparate. Unul dintre localnicii afectaţi de intemperia de marţi seară a relatat că e prima dată când vede astfel de fenomene extreme în Negru Vodă. „Vântul a îndepărtat 10% din tabla pe care o aveam pe acoperiş. Împreună cu copiii, soţia, vecinii şi un prieten am lucrat să fixăm la loc tabla, iar până la ora 12.00 era gata. Problema era că, în urma ploii puternice, am avut şi casa inundată. Cred că am scos o tonă de apă din casă. N-am mai avut astfel de probleme până acum”, a spus Iulian Filimon. Grindina a distrus şi culturile din grădinile oamenilor din Negru Vodu. „Grădini, culturi... Totul a dispărut din cauză că furtuna a fost însoţită de piatră. Mi-e teamă că, la ora actuală, dacă vreţi să mâncaţi o roşie de la un cetăţean din Negru Vodă, nu mai aveţi ocazia, pentru că toate s-au distrus. Cetăţeni în etate din oraş au zis că nu au mai văzut aşa ceva. Furtuna a venit din senin şi a distrus multe în calea ei”, a declarat primarul, apreciind că vântul a bătut cu 130 - 140 km/h. Cinic sau nu, furtuna de la Negru Vodă a adus beneficii pentru unii oameni. Deşi copacii căzuţi pe DN 38 au reprezentat un coşmar pentru şoferii care se aflau marţi seară la ieşire din Negru Vodă, pentru unii localnici au fost o adevărată mană cerească deoarece, ieri, în plină zi, au cărat crengi întregi şi butuci rămaşi pe marginea drumului pentru a avea cu ce se încălzi la iarnă.