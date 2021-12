Fenomenul eSports câștigă din ce în ce mai mult la capitolul popularitate

Domeniul eSports a progresat continuu în ultimii ani, iar în primele luni de pandemie a înregistrat un „boom” din punctul de vedere al popularității, sporturile electronice fiind descoperite și de o nouă categorie de public. În lipsa altor sporturi (care erau „puse pe pauză”) pariorii au început să se specializeze în competițiile dintre gameri.

În prezent, sunt foarte puțini operatorii care nu au eSports în ofertă. Chiar și platformele care nu se axează neapărat pe pariuri sportive, precum cazinoul Poker stars, au secțiune dedicată acestei discipline.

O industrie de peste 23 de miliarde de dolari

Conceptul de eSports a fost folosit pentru prima oară în anii '70, iar în mai puțin de 40 de ani a căpătat niște dimensiuni cu adevărat impresionante. De exemplu, finala Cupei Mondiale League of Legends din 2015 a fost urmărită de 36 de milioane de telespectatori, o audiență mai bună decât finala NBA din acel an. Tot în 2015, în urma lobby-ului Asociației Coreene de Sporturi Electronice, Comitetul Olimpic Coreean a acceptat eSports ca disciplină olimpică de nivelul doi.

Anul trecut, industria a depășit cifra de 23 de miliarde de dolari. Progresul tehnologic a contribuit din plin la creșterea popularității sporturilor electronice, în prezent competițiile putând fi urmărite în live streaming pe diverse platforme. De referință este Twitch, un serviciu dedicat exclusiv jocurilor video, cu 15 milioane de utilizatori în medie în fiecare zi și cu 2,2 milioane de streameri care câștigă bani în funcție de audiență. Unii câștigă chiar sume cu șase zerouri! Alte platforme pe care se pot urmări în direct evenimente de eSports sunt Mixer (Microsoft), YouTube sau Facebook Gaming.

Calitate și viteză mai bună pentru streaming

League of Legends, cel mai popular sport electronic, are peste 67 de milioane de jucători lunar, aproximativ un milion dintre ei fiind români. Counter Strike: Global Offensive, DOTA 2, Starcraft 2, Call Of Duty, Heroes of the Storm, Hearthstone și World of Tanks sunt și ele foarte populare la nivel global.

”Creșterea fenomenului eSports s-a datorat avansului tehnologic și va continua odată cu introducerea tehnologiei 5G, care aduce viteză și calitate și mai bune pentru streaming. Este deja considerată categorie de competiție în cadrul Asian Games 2023 și se discută introducerea lor, ca sport demonstrativ, în cadrul Jocurilor Olimpice de Vară din 2024, care vor avea loc la Paris,” a spus Diana Stafie, consultant Foresight și co-fondator Future Station.

În acest context, actori din tot mai multe industrii încep să își asocieze imaginea cu sporturile electronice. De exemplu, un discounter american și-a transformat 70 din cele 850 de locații în huburi destinate comunității de jucători de eSports. Mai multe decât atât, s-au construit hoteluri tematice pentru pasionații de sporturi electronice. Pe lângă cazare, aceste hoteluri oferă și facilități importante pentru jucători.

Înainte de izbucnirea pandemiei, în 2019, o foarte cunoscută casă de modă a creat un trofeu în formă de valiză pentru câștigătorul Riot Games’ Summoner, una din cele mai cunoscute competiții de eSports din lume. În același an, peste 10 milioane de utilizatori au urmărit concertul cântărețului și producătorului american DJ Marshmello în cadrul jocului video Fortnite. A fost primul astfel de concert in-game susținut de un artist.

Academica Clinceni este în Liga Campionilor!

În primăvara anului trecut, când Liga I era întreruptă, jucători de la echipele din campionatul României s-au întrecut într-o competiție de eSports. În acest moment, Academica Clinceni este pe ultimul loc în clasamentul primului eșalon, dar joacă în Liga Campionilor în Virtualproleague, unde a debutat cu o victorie zdrobitoare (5-0) în fața italienilor din la Sytex Immortals.

Chiar în acest an, compania de tehnologie Alpha Esports Tech a anunțat un parteneriat cu Liga de rugby nord-americană, care va promova sporturile electronice prin intermediul celor 12 echipe (10 din Statele Unite ale Americii și 2 din Canada). Iar exemplele pot continua...

Cert este că eSports câștigă din ce în ce mai mult la capitolul popularitate, ajungând la segmente de public care nu par interesate în mod direct, dar care, pe măsură ce cunosc acest domeniu, încep să îl urmărească.