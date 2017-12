Fenomenul furturilor de cablu a luat amploare

127 DE FURTURI Numărul furturilor de cablu de telefonie fixă a crescut alarmant în ultima perioadă în judeţul Constanţa. Oamenii legii spun că, de la începutul anului şi până în prezent, au fost înregistrate 127 de cazuri de acest gen. Cele mai multe dintre ele au avut loc, potrivit statisticilor întocmite de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa (IPJ), în trei zone: Medgidia, Cernavodă şi Mangalia. Poliţiştii spun că hoţii fură cablurile de telefonie pentru cupru, pe care mai apoi îl vând la centrele de colectare a fierului vechi, obţinând profituri destul de mari. Prejudiciul provocat, însă, este imens. Iar volumul impresionant al pagubelor provocate de aceşti indivizi devine extrem de evident, dacă luăm în calcul unul dintre „recordurile” stabilite în anul 2011 de mai mulţi hoţi din Medgidia, care au furat 120 de metri de cablu... Afacerea este rentabilă, iar fenomenul a căpătat amploare, hoţii acţionând în special în zonele extravilane, acolo unde cu greu pot fi depistaţi de oamenii legii. Aceleaşi statistici arată că 35 dintre furturile înregistrate în acest an au avut loc în mediul urban, iar 92, în zonele rurale. „Este foarte important pentru noi faptul că numărul prinderilor în flagrant în astfel de cazuri a crescut, mai ales după reorganizarea posturilor de poliţie rurală, care ne-a permis să fim mai mobili şi să acoperim în patrulare zone mai extinse”, a declarat cms. şef Adrian Rapotan, prim-adjunctul şefului IPJ Constanţa.

DN 39 – PUNCT FIERBINTE Unul dintre punctele fierbinţi pe harta furturilor de cablu este Drumul Naţional 39 (Constanţa - Mangalia). Numai în luna noiembrie, opt persoane s-au ales cu dosare penale după ce au fost prinse de poliţişti în timp ce „se îndeletniceau” cu furtul de cablu. Pe 17 noiembrie, doi bărbaţi, de 26 şi respectiv 60 de ani, au fost depistaţi de oamenii legii în timp ce săpau un şanţ pentru a fura cablu din reţeaua de telefonie. Anchetatorii spun că cei doi suspecţi, Constantin C., de 60 de ani, şi Marian C., de 26 de ani, au fost prinşi pe raza localităţii Lazu, într-o lizieră aflată pe partea dreaptă a Drumului Naţional 39. Cu o săptămână mai devreme, şase indivizi au fost prinşi în flagrant în aproximativ aceeaşi ipostază. Doar zona s-a schimbat, de data aceasta suspecţii fiind descoperiţi în apropierea localităţii 23 August. Potrivit anchetatorilor, Constantin S., de 48 de ani, Alexandru C., de 18 ani, Ion S., de 27 de ani, Marius R., de 33 de ani, Marius B., de 25 de ani, şi Vasile S., de 23 de ani, au fost depistaţi de lucrătorii Secţiei 3 de Poliţie Rurală Mangalia în timp ce „lucrau” pe un teren aflat în extravilanul comunei 23 August. Pentru a ajunge la cablu, spun anchetatorii, cei şase suspecţi săpaseră un şanţ de aproape un metru, pe marginea aceluiaşi Drum Naţional 39.