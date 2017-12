Fergie a reuşit să scape de dependenţa de droguri cu… alcool

Proaspăt desemnată Femeia Anului, Fergie are toate motivele să fie fericită. Îi merge atât de bine încât s-a simţit în siguranţă să recunoască faptul că se simte binecuvântată pentru că este în viaţă, după ce în 2001 era dependentă de metamfetamină. Solista trupei Black Eyed Peas a povestit că a reuşit să menţină suma viciilor constantă, renunţând la droguri dar continuând să consume alcool. Fergie se mândreşte cu recuperarea pe care susţine că a făcut-o în felul său personal, adică a continuat să consume alcool ca substitut pentru droguri, deşi această metodă nu este recomandată de experţii din centrele de reabilitare. “Nu pretind că m-aş abţine de la toate. Am continuat să consum alcool. Tatăl meu are o vie, iar vinul pe care-l face este extrem de bun. Însă, pentru cazurile de dependenţă, experţii îţi spun că trebuie să renunţi la orice formă de drog. Eu însă mi-am văzut de drumul meu şi sunt binecuvântată să fiu în viaţă”, a povestit Fergie, pe numele său real Stacy Ferguson. Aceasta susţine că nu şi-a pierdut niciodată încrederea că va reuşi să treacă peste aceste probleme, chiar şi atunci când mai toţi cei din jurul său au început să se îndoiască de ea.

Fergie va primi premiul Femeia Anului 2010 din partea prestigioasei reviste americane “Billboard”, în cadrul unei ceremonii ce va avea loc pe data de 2 decembrie, la New York. Artista, care va primi premiul pentru întreaga carieră, îi succede cântăreţei Beyonce, laureată a ediţiei 2009. “Fergie a invadat industria muzicii asemeni unei tornade, încă de când s-a urcat pe scenă şi suntem bucuroşi să-i sărbătorim cariera, precum şi incredibilul succes din ultimii ani, decernându-i premiul Femeia Anului 2010”, a spus Bill Werde, redactorul-şef al revistei “Bilboard”.