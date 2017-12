Fergie are cel mai dorit corp de la Hollywood

Fergie de la Black Eyed Peas are cel mai dorit corp de la Hollywood, iar Angelina Jolie are cele mai frumoase buze, potrivit rezultatelor celui mai recent sondaj Fames Hottest Looks, realizat anual de Institutul de Chirurgie Estetică şi Reparatorie din Beverly Hills. În topul celor mai dorite trupuri, Stacy “Fergie” Ferguson este secondată de top modelul Gisele Bundchen şi de actriţa Olivia Wilde. “Fergie are un corp bine proporţionat, acesta este elementul cheie”, a declarat medicul Richard Fleming, unul dintre autorii studiului, pentru publicaţia “Tart”. “Femei ca Jennifer Aniston şi Eva Longoria au ajuns pe primele locuri în acest top, în trecut. Nu au atâtea rotunjimi ca Fergie, însă au un corp bine proporţionat”, a spus acesta.

Angelina Jolie s-a situat pe primul loc în topul celor mai frumoase buze. “Buze ca astea nu pot fi decât moştenite pe cale genetică”, a spus Fleming. “Dacă cineva cu buze subţiri vine şi cere să aibă buzele perfecte ale Angelinei, noi nu putem să le copiem; ar arăta ca buzele lui Melanie Griffith”, a adăugat acesta. Angelina este urmată în topul celor mai frumoase buze de Jessica Alba şi Katherine Heigl. De cealaltă parte, iubitul Angelinei Jolie, Brad Pitt, este secondat, într-un top similar, de David Duchovny şi Will Smith. În ceea ce priveşte părul, pe primele locuri în topul celor mai frumoase podoabe capilare s-au situat Lea Michele, Taylor Swift şi Alicia Keys.

În ciuda vedetelor care tot apar la Hollywood şi a tendinţelor mereu în schimbare, Fleming spune că, în cariera lui de 30 de ani de chirurgie estetică, nu s-a schimbat nimic. “Mă uimeşte că ideile despre frumuseţe ale oamenilor nu s-au schimbat prea mult de-a lungul anilor; ceea ce pacienţii ne-au cerut în termeni de frumuseţe au fost lucruri destul de constante pentru noi. Pacienţii noştri doresc să arate natural şi bine proporţionaţi. Mă surprinde că, în ciuda apariţiilor exagerate, ca cele ale lui Joan Rivers şi Michael Jackson, ceea ce oamenii doresc este să arate natural”, a mai spus Fleming.