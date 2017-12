Fergie de la The Black Eyed Peas este însărcinată

Fergie, solista grupului The Black Eyed Peas, a anunţat, prin intermediul unui mesaj postat luni pe Twitter, că este însărcinată, artista urmând să devină în acest an mamă, pentru prima dată. ”Vom fi trei: Josh, eu şi bebeluşul!”, a scris artista americană în acel mesaj. Ea a postat şi o fotografie în care apare alături de soţul ei, actorul Josh Duhamel. Acesta va fi primul bebeluş al cuplului. Fergie şi Josh Duhamel s-au căsătorit în 2009. Fergie, în vârstă de 37 de ani, al cărei nume real este Stacy Ferguson, s-a alăturat grupului The Black Eyed Peas în anul 2002, alături de care a înregistrat cel de-al treilea material discografic al trupei, ”Elephunk”, un disc care a avut un succes comercial deosebit. Josh Duhamel, în vârstă de 40 de ani, s-a remarcat în filmele din seria ”Transformers” şi va putea fi văzut în acest an pe marile ecrane în lungmetrajul ”Safe Haven”, în care interpretează rolul principal.