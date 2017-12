Solista formaţiei The Black Eyed Peas îşi va lansa, în luna septembrie, parfumul său Outspoken, creat în colaborare cu firma de cosmetice Avon. Parfumul lui Fergie va fi tare şi puternic şi în niciun caz drăgălaş. Fergie a mai declarat că alegerea numelui parfumului a reprezentat o etapă foarte importantă, deoarece trebuia să reflecte atitudinea sa, dar să fie în acelaşi timp şi o denumire originală. “Nu am vrut să numesc acest parfum Duchess, Glamorous, Fergalicious. Nu am vrut să aibă un nume drăgălaş. Am dorit pentru acest parfum o denumire sonoră şi puternică, trăsături care mă reprezintă pe mine ca femeie, respectiv, o femeie neînfricată”, a mai spus Fergie, pe numele real Stacey Ferguson. “Sunt încântată să creez primul meu parfum alături de Avon. Caut mereu noi metode de a comunica cu publicul şi un parfum e o ocazie perfectă să le transmit fanilor mei încredere şi originalitate. Sunt mai rock\'n\'roll decât alţi artişti, iar această companie mi-a permis să fiu aşa cum simt”, afirmă Fergie pentru site-ul producătorului de cosmetice.

Parfumul combină note de tuberoză, iasomie şi floarea pasiunii, cu o notă de bază care seamănă cu mirosul pielii negre, aroma cucerind deja o persoană. Este vorba de soţul lui Fergie, actorul Josh Duhamel. Acesta a spus: “Nu mi-a plăcut ce purta înainte, dar nu i-am spus niciodată. Însă acest parfum este bun”. Parfumul Outspoken va costa 28 de dolari.