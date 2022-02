Fericirea vine la pachet cu un masaj deosebit

Sunt multe lucruri care il pot face fericit pe un barbat, lucruri precum o masina noua, un trening cu echipa sa preferata, un meci de fotbal sau o sedinta la sensual massage London! Salonul de masaj este unul din putinele locuri unde un barbat poate fi vulnerabil, in sensul bun, iar la goldtantriclondon.com barbatii beneficiaza de serviciile unor maseuze experte, dar si foarte frumoase.

Masajul senzual este utilizarea mainilor si a corpului pentru a stimula simtul tactil al partenerului. Este considerat o modalitate de a relaxa si de a excita simultan ambii membri ai unui cuplu si este considerat in mod obisnuit o modalitate sanatoasa de a imbunatati viata sexuala a unui cuplu. Beneficiile includ imbunatatirea intimitatii in cuplu si imbunatatirea relatiilor amoroase.

Istoria masajului senzual este extrem de lunga. Acest tip de atingere a fost larg raspandit in culturile orientale, inclusiv in China si India, cu 1.500 pana la 2.000 de ani in urma. In India, forme specifice de masaj senzual, cum ar fi masajul tantric, au fost dezvoltate pentru a include atat un aspect spiritual, cat si unul fizic. In timp ce in lumea occidentala masajul a fost folosit in principal in scopuri medicinale sau de vindecare in loc de senzualitate, cuplurile moderne redescopera utilizarea masajului ca parte a sexualitatii.

Instrumentele folosite pentru masajul senzual pot incorpora multe senzatii diferite in masaj, daca se doreste. Multi oameni folosesc uleiuri sau creme speciale concepute pentru masaj. Unele dintre acestea contin mirosuri care ajuta la relaxarea sau stimularea clientul, in timp ce altele sunt uleiuri simple, cum ar fi un ulei de migdale de baza, care ajuta la mentinerea unui anumit flux in masaj, dar ofera si un miros foarte placut. Unele persoane care fac un masaj senzual incorporeaza articole cu texturi diferite pentru a creste senzatiile masajului. Acestea pot include pene sau diferite tipuri de panza, cum ar fi matasea sau catifeaua.

In masajul senzual pot fi folosite mai multe tehnici. Unele dintre cele mai populare sunt loviturile de ventilator, loviturile de cerc si loviturile de intindere. In general, un masaj senzual va incepe cu variante de miscare mai blanda pentru a calma si relaxa destinatarul si a trece la tehnici mai puternice sau mai dure pe masura ce masajul progreseaza.

Masajul senzual este atat de sanatos, cat si de sexy, iar efectele fizice devin parte a experientei. Masajul senzual stimuleaza fluxul de sange pe tot corpul. De asemenea, reduce nivelul de cortizol, hormonul stresului, din organism si creste oxitocina, un hormon implicat in sentimentele de afectiune si legaturi. Masajul regulat poate duce, de asemenea, la imbunatatirea functiei imunitare si la o sanatate generala mai buna.

Dupa activitatea zilei, muschii din corp se pot simti putin raniti, acest lucru provocand o tensiune incredibila asupra muschilor, dar un masaj senzual dragut poate ajuta la usurarea si relaxarea muschilor, ajutand la refacerea acestuia.

Un masaj senzual ajuta la relaxarea muschilor, facandu-i sa piarda treptat tensiunea. De asemenea, ajuta la prevenirea oricarei contractii musculare.

Cand muschii unei persoane sunt relaxati, acest lucru poate fi perceput ca o senzatie placuta. Un masaj senzual joaca un rol important in a ajuta la imbunatatirea starii de spirit dupa o zi proasta.

Mindfulness si relaxare sunt, de asemenea, doua consecinte, ceea ce contribuie la o stare de spirit imbunatatita.

Multi oameni considera ca senzatia unui masaj senzual ajuta la imbunatatirea starii de spirit si a acuitatii mentale. Ne vom simti mai bine, mental si fizic.

Cand vi se face un masaj senzual, vi se va oferi sansa de a va concentra pe nevoile sufeltului si corpului si nu pe ate nevoi.

Simtirea atingerii unui masaj de inalta calitate reduce frecarea in timpul actului sexual.

Masajul senzual creeaza o trezire blanda a emotiilor, trezindu-va simturile, relaxand muschii si oferind o stare de satisfactie sexuala.

Un masaj senzual frumos schimba dinamica dintre dvs. si partener, facand ca dorinta sexuala si excitarea sa apara in mod natural.

Aduce echilibru, bunastare si fericire dvs. si partenerului, conectand corpul si sufletul.

Cand vine vorba de eliminarea stresului, un masaj senzual faciliteaza eliberarea tensiunii, iar acest lucru aduce un efect calmant asupra corpului.

Un masaj senzual poate ajuta la eliberarea mintii de stres prin introducerea relaxarii in corp. Experienta unui masaj senzual este o modalitate excelenta de a ameliora stresul. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care terapia prin masaj senzual le poate oferi este ca ajuta la imbunatatirea este calitatea somnului.

Datorita faptului ca poate relaxa orice muschi sau articulatii epuizate, permite un somn mai bun in general, ceea ce este un bonus important.

Poate actiona ca un stimulent al somnului, stimuland capacitatea naturala a corpului de a genera un somn mai odihnitor.

Un bun masaj senzual este eficient pentru a va aduce intr-o stare de somn mai buna si pentru a va relaxa.

Cand vine vorba de o circulatie adecvata, un masaj senzual faciliteaza toate functiile majore ale corpului.

Folosirea corecta a unui masaj senzual poate creste circulatia sangelui si poate stimula organele sexuale, ajutandu-le sa functioneze si sa revina la starea lor naturala.

Ajuta la cresterea capacitatii organismului de a furniza oxigen tesuturilor si este una dintre cele mai rapide modalitati de a obtine o circulatie mai buna si o sanatate mai buna.

Multe studii au descoperit ca relaxarea regulata imbunatateste o serie de aspecte ale sistemului imunitar al corpului unei persoane, inclusiv digestia buna, enzimele digestive, hormonii si celulele imune.

Acesta este un alt beneficiu vital al masajului senzual si anume va poate imbunatati cu usurinta sistemul imunitar.

Cand sunteti intr-o sesiune de masaj senzuala, corpul dumneavoastra produce enzime si hormoni care va ajuta sistemul imunitar.

Datorita cresterii nivelului de hormoni din sange, toxinele si alte boli sunt eliminate din organism.