Fermă avicolă cu monitorizare computerizată

OBLIGAT SĂ SE MODERNIZEZE În urmă cu câțiva ani, starea zootehniei părea să fi ajuns într-un punct critic deprimant. Imediat după Revoluție, multe din fostele ferme avicole comuniste au fost distruse. Atunci, au fost și oameni cu inițiativă, care au încercat să mai salveze ce se mai putea din ele. În acest tablou se înscrie și inițiativa lui Nicolae Dima, din localitatea Corbu, care a dus la bun sfârșit un proiect de 1,8 milioane de euro (din care 800.000 euro nerambursabili), ce a constat în modernizarea și extinderea fermei de creștere a găinilor pentru ouă de consum. De altfel, el a fost dat ca exemplu de bune practici în cadrul campaniei de prezentare a celor mai de succes zece proiecte finanţate în judeţul Constanța prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, realizată de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. Povestea de succes a întreprinzătorului a început în momentul în care a apărut obligativitatea ca toate fermele avicole să se adapteze cerințelor europene. “Noile condiții impuse de UE ne-au determinat să implementăm și noi un proiect de modernizare a fermei la standardele solicitate. În aceste condiții, efortul financiar era foarte important, dar înainte de acesta era proiectul care trebuia realizat cu studiu de fezabilitate astfel încât să fie eligibil, să treacă. Proiectul nostru a fost finanţat din a doua încercare, prima dată nu am întrunit punctajul necesar. În 2010 am redepus proiectul, care ne-a fost acceptat”, a povestit Dima.

FLUX TEHNOLOGIC MODERNIZAT Potrivit lui Dima, ferma avea mare nevoie de investiții, întrucât era foarte veche, la origini fiind o fostă unitate militară care, după ce s-a desființat în 1955, a fost transformată în ferma partidului comunist. El a precizat că acest proiect a constat, în primul rând, în demolarea a cinci clădiri de producție vechi, aflate în conservare, și construirea în locul acestora a trei hale de producție modernă. O altă hală a fost transformată în centru de colectare, sortare, ambalare și etichetare a ouălor de consum. După construcția halelor de producție, al treilea obiectiv a fost dotarea lor, care a început prin achiziția de utilaje tehnologice și celelalte utilaje necesare unui mers bun al fermei. A mai fost nevoie de un tractor și o remorcă tehnologică pentru furaj, un cântar electronic, o mașină de înfoliat ouă și una de sortare. De asemenea, au fost modernizate alimentarea cu apă și canalizarea printr-un sistem energetic cu energie regenerabilă și realizarea unei stații de epurare, lucruri absolut necesare atât pentru sănătatea păsărilor, cât și pentru siguranța alimentului. Au fost construite două hale de păsări adulte, cu o capacitate de 36.000 de capete fiecare, și o alta pentru creșterea tineretului de înlocuire pentru găini ouătoare. Ferma a fost dotată cu două sisteme complete de creștere a găinilor ouătoare la baterii și un sistem complet de creștere a tineretului de înlocuire pentru găini ouătoare la baterii de ultimă generație.

LOVIȚI DE RETICENȚA BĂNCILOR Dima a mărturisit că a muncit foarte mult până să vadă proiectul finalizat, reticența băncilor în a acorda credite, birocraţia şi procedura stufoasă fiind doar câteva dintre obstacolele întâmpinate. “Întrucât inițial nu aveam banii necesari cofinanțării, am apelat la bănci. Am alergat de la o bancă la alta, însă niciuna nu ne-a ajutat. Pierdeam proiectul pentru că nu puteam semna contractul deoarece nu aveam banii de pornire. Atunci, cu eforturi financiare deosebite din partea firmei, am asigurat acel milion de euro în cont pentru a putea demara proiectul, lucru care, în final, a fost benefic”, a spus directorul fermei. El a precizat că riscul scăzut de creditare al fermierilor este și principala cauză a proiectelor pierdute la nivel național. “Din punctul meu de vedere, nu este ușor să accesezi fonduri europene, de aceea oamenii nu fac prea multe proiecte. Pe de altă parte, deși unii consultanți sunt buni, ei se întind mai mult decât le este plapuma. Vor să ia cât mai mulți beneficiari, să facă mai multe deodată, dar să renunțe la calitate. Acesta a fost și motivul pentru care am renunțat la consultant și am luat-o pe cont propriu, făcând singur proiectul”, a precizat Dima. Una peste alta, el a spus că proiectul a fost un succes, iar acum culege roadele. ”Prin această investiție, producția a crescut cu 50%. Am avut un efectiv de 28.000 de păsări, iar acum avem o capacitate de 75.000 de găini. În plus, procentul de ouat a crescut foarte mult, nu mai sunt pierderile care existau la vechile baterii. Producția zilnică de ouă este acum de 92% din procentul de ouat”, a explicat Dima. Pe de altă parte, fermierul susține că este foarte greu să reziste în piață, concurența fiind foarte mare, mai ales din partea producătorilor din Bulgaria și Polonia, care vin cu prețuri foarte mici.