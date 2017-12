Ferme româneşti pe bani europeni

Un culegător de măsline în Italia a ajuns fermier în România, un şofer profesionist s-a apucat de agricultură cu utilaje de ultimă generaţie, iar doi tineri din Argeş l-au avut oaspete în gospodăria lor pe al doilea om în stat, Mircea Geoană. Ce au în comun toate aceste lucruri? Programul european prin care tinerii pot primi 25.000 de euro pentru a-şi înfiinţa o fermă. În judeţul Constanţa, 12 tinere familii au primit sau urmează să primească, potrivit Ministerului Agriculturii, sume de pînă la 25.000 de euro.

A lucrat o vreme în gospodăria familiei. A făcut studii în agronomie, însă şi-a dat seama că aşa nu poate să facă suficienţi bani pentru a-şi întemeia o familie. A plecat la cules măsline în Italia, însă lucrurile nu mergeau prea bine. După un timp şi-a dat seama că mai mult păgubea decît cîştiga şi s-a hotărît să se întoarcă în România. Aşa începe povestea lui Cosmin Cioboata, din comuna Buzoieşti, judeţul Argeş. Odată întors, speranţele de a face bani din agricultură începuseră să se cam năruie. “Se vorbeşte mult în România şi se face foarte puţin”, ne-a povestit Cosmin despre acea perioadă. Auzise de banii promişi de UE pentru agricultori, însă s-a gîndit că, dacă într-adevăr ei se dau, ajung doar la şmecheri. “Cînd am auzit de cei 25.000 de euro pentru tinerii care se întorc şi vor să facă agricultură, nu am crezut şi nu am dat importanţă declaraţiei de atunci, făcută de domnul Mircea Geoană. Cînd am aflat că e adevărat, am depus documentaţia şi, într-o lună de la semnarea contractului, am primit banii. Cu ei mi-am luat tractor şi un disc şi acum am 110 ha de grîu, porumb şi floarea soarelui”, ne mărturiseşte Cosmin. Şi ca el mai sînt aproape 500 de familii de tineri care au primit cei 25.000 de euro pentru a deveni fermieri. Iar alţii au fost deja selectaţi şi urmează să primească în curînd banii.

O promisiune transformată în realitate

\"Proiectul cu cei 25.000 de euro de care am vorbit în 2008 şi multă lume a zîmbit, este un proiect adevărat\", le-a spus Mircea Geoană fermierilor pe care i-a întîlnit la gospodăria familiei Trică, familie de tineri care au beneficiat de o finanţare de 25.000 de euro din fonduri europene şi naţionale, prin intermediul măsurii 112. Geoană le-a spus că promisiunea făcută anul trecut înaintea alegerilor parlamentare, care, la vremea respectivă, a părut exagerată, de a se acorda 25.000 de euro românilor care revin din străinătate şi vor să facă agricultură, a devenit realitate. \"Lucrurile care au fost luate în derîdere cînd au fost anunţate au fost, de fapt, un fel de reclamă gratuită, un fel de anunţ pentru participaţie\", a spus Geoană.

Preşedintele PSD a mai spus că agricultura reprezintă principala şansă pentru relansarea economiei, iar prin investiţii în agricultură se pot crea locuri de muncă, atît de preţioase în vreme de criză. Iar măsura care permite tinerilor fermieri să obţină 25.000 de euro reprezintă o şansă pentru România şi pentru agricultura din ţara noastră. \"Ceea ce a părut ca o promisiune exagerată se bazează pe realitate. Sînt exemple că se poate\", a mai afirmat liderul social-democrat. Lucru confirmat şi de Liviu Curea, un tînăr de 38 de ani din Mozăceni, judeţul Argeş: “Eu am fost şofer profesionist. Dar de 15-16 ani mă ocup numai de agricultură. Am fost prima persoană fizică din România care şi-a cumpărat tractor pe bani europeni. Cînd am auzit în 2008 de declaraţia domnului Mircea Geoană cu cei 25.000 de euro, mi-am dat seama că e vorba tot de bani europeni. Am aplicat pentru măsura 112 şi am obţinut aceşti bani. Nu a fost simplu, dar sîntem foarte mulţumiţi”.

Peste 13.500 de tineri pot primi cei 25.000 de euro

\"Am venit să arătăm că se poate. Este un proiect adevărat care produce efecte. Din păcate, la noi, funcţionează proverbul cu capra vecinului. Ar trebui ca puterea exemplului să devină la fel de puternică şi influentă. Familia Trică a demonstrat că poţi folosi aceşti bani pentru a-ţi dezvolta afacerea\", a afirmat Mircea Geoană. În judeţul Constanţa, 12 tinere familii au primit sau urmează să primească, potrivit Ministerului Agriculturii, sume de pînă la 25.000 de euro alocaţi pe baza măsurii 112. De asemenea, tinerii din judeţele din jur au preferat să se întoarcă la ţară pentru a face agricultură şi au beneficiat de aceşti bani. \"Decît să fii şomer în Italia sau în Spania, mai bine să faci agricultură la tine în ţară\", a spus Geoană, precizînd că specialiştii stau la dispoziţia celor care vor să acceseze acest program.

Adversarii politici l-au acuzat pe liderul PSD că îşi face campanie electorală pe tema banilor europeni

Mai mulţi lideri politici din opoziţie dar şi parteneri din coaliţia de guvernare l-au atacat în mai multe rînduri pe Mircea Geoană, afirmînd că acordarea celor 25.000 de euro este o enormitate şi o promisiune electorală fără acoperire. După ce au aflat că programul de finanţare există şi că a început să dea rezultate, aceştia au schimbat registrul atacurilor, afirmînd că liderul social-democrat, prin întîlnirea sa cu fermierii, şi-ar fi făcut, de fapt, campanie electorală pe bani europeni. “Este o prostie să te grăbeşti să taxezi promovarea măsurii pentru tinerii fermieri ca fiind un eveniment electoral. A fost doar o acţiune de popularizare a acestei măsuri, ca oamenii să ştie de existenţa ei”, a replicat Valeriu Steriu, vicepreşedintele Comisiei de Agricultură din Camera Deputaţilor.

Geoană şi-a luat un fermier în echipa de consilieri

Dincolo de speculaţii, este cert că există bani europeni care aşteaptă oricînd să fie solicitaţi de către orice tînăr sub 40 de ani care doreşte să se stabilească la ţară. Tot ce trebuie să facă beneficiarii este să depună un proiect care poate fi realizat gratis de catre Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă. Totodată, Geoană a declarat că este inadmisibil ca o ţară ca România, care poate hrăni 80 de milioane de oameni, să importe alimente. În prezenţa ministrului Agriculturii, Ilie Sîrbu, preşedintele PSD a afirmat că se impun măsuri pentru eliminarea \"samsarilor şi intermediarilor care fac un profit absolut scandalos pe seama fermierului român\". Şi tot la Ştefăneşti, Geoană i-a propus unui fermier care a intervenit în discuţie şi a punctat unele din problemele cu care se confruntă aceştia să i se alăture echipei de consilieri. Invitaţia preşedintelui PSD a fost acceptată pe loc.

Sprijin pentru tinerii fermieri

Măsura are o alocare totală de 337 de milioane de euro pentru perioada 2007-2013

Fiecare aplicant primeşte între 10.000 şi 25.000 de euro

Sprijinul se acordă în două tranşe de plată

Pentru a primi aceste sume, producătorii sînt asistaţi de către consultanţi selectaţi şi plătiţi de Ministerul Agriculturii, prin PNDR

Consultanţă se acordă gratuit pentru întocmirea planului de afaceri şi a cererii de finanţare

Etapele obţinerii finanţării

Evaluarea exploataţiei producătorului

Întocmirea planului de afaceri

Completarea cererii de finanţare

Depunerea dosarului la Direcţiile agricole şi dezvoltare rurală judeţene

Evaluarea şi selecţia dosarelor

Notificarea celor selectaţi şi emiterea deciziei de finanţare