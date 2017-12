Fermierii constănţeni au luat cu asalt sediul APIA

Ieri a fost ultima zi în care procesatorii şi deţinătorii de cotă de lapte pentru vânzări directe au mai putut depune declaraţia anuală de cotă de lapte. Ca de obicei, fermierii constănţeni au luat cu asalt, pe ultima sută de metri, sediul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură (APIA) Constanţa pentru a depune documentaţia prevăzută de legislaţie. „Am venit să depun declaraţia de cotă de lapte. Am cumpărat trei vaci şi trebuie să fac din nou declaraţia. Nu am putut veni mai din timp, întrucât am avut multă treabă pe câmp”, s-a scuzat un fermier ce stătea la coadă. Potrivit reprezentanţilor APIA Constanţa, în ultimele zile, numărul fermierilor veniţi la instituţie a crescut semnificativ. Astfel, dacă marţi, 12 aprilie, angajaţii APIA Constanţa au înregistrat aproximativ 60 de declaraţii, ieri, până la ora 13.00, au înscris încă 50 de declaraţii. „Din cei 5.346 de producători declaraţi au depus documentaţia până în prezent 5.210, reprezentând 98%. În ceea ce priveşte operatorii economici care achiziţionează lapte, toţi cei 38 înregistraţi la nivelul judeţului s-au conformat legislaţiei”, a declarat directorul executiv al APIA Constanţa, ing. Dan Burlacu. El a precizat că producătorilor de lapte care nu depun în termenul legal stabilit declaraţia anuală privind cantităţile comercializate li se aplică penalitatea de retragere a cotei individuale de lapte la rezerva naţională. Cotele de lapte individuale nu vor fi retrase dacă producătorii deţinători de cotă vor transmite împreună cu declaraţia anuală şi o justificare scrisă, datată şi semnată, asupra posibilităţii transmiterii acestei declaraţii în termenul legal.