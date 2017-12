Fermierii constănţeni, buluc la subvenţii

Înghesuială şi ore întregi de stat la cozi pe holurile Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Constanţa. Aşa se poate descrie, în câteva cuvinte, atmosfera de la APIA Constanţa de vineri, ultima zi de depunere a cererilor pentru sprijinul acordat producătorilor de lapte şi carne de ovine şi caprine din zonele defavorizate. Zeci de fermieri s-au aşezat dis-de-dimineaţă la coadă, în speranţa că nu vor rămâne pe dinafară şi vor reuşi să-şi depună actele la timp. Crescătorii de animale prezenţi vineri pe holurile instituţiei au declarat că au întârziat cu depunerea cererilor în special din pricina lucrărilor agricole care nu suportă amânare şi că ei au procedat ca majoritatea fermierilor, iar acest lucru a dus la supraaglomerarea APIA Constanţa. „Am venit aici de la ora 6.00 (vineri - n.r.), însă erau foarte multe persoane când am ajuns. Sunt al 33-lea pe listă şi nici acum, la ora 10.00, nu am reuşit să intru. Am tot amânat venirea din cauză că am avut treabă, iar acum nu am ce face decât să stau la coadă”, a declarat un fermier din Oltina. Un alt crescător de animale de la Ion Corvin, care a venit şi el tot de la primele ore ale dimineţii, a spus că subvenţiile sunt foarte importante pentru el. „Mulţi-puţini bani, cât primim, nu mai contează. Important este că ne sunt de mare ajutor. Vine iarna şi trebuie să le cumpărăm furaje animalelor”, a spus fermierul. În ceea ce priveşte aglomeraţia, el a precizat că problema nu este modul de organizare a instituţiei, ci oamenii care vin pe ultima sută de metri.

CIRCA 600 DE CERERI Reprezentanţii instituţiei susţin că volumul de muncă al angajaţilor s-a mărit în ultimele zile înainte de expirarea termenului legal de depunere a solicitărilor pentru subvenţii. „Deşi campania pentru depunerea cererilor a fost de o lună, fermierii au început să vină abia în ultimele zile. Până la 14 noiembrie au fost depuse 586 de cereri pentru 93.161 de animale. Astăzi (n.r. - vineri) ne aşteptăm să mai fie depuse circa 100 - 150 de solicitări. Vom face eforturi astfel încât toată lumea să reuşească să-şi depună cererile”, a declarat directorul executiv al APIA Constanţa, Dan Burlacu. El a precizat că în ultima săptămână s-au depus aproximativ 80% din numărul cererilor înregistrate. De altfel, potrivit statisticilor instituţiei, judeţul Constanţa se află pe locul 2 în ceea ce priveşte numărul de solicitări. Pentru fiecare cap de animal, fermierii vor primi câte 6,5 euro. Fermierii pot solicita acest sprijin pentru un efectiv cuprins între 50 şi 300 de capete de femele ovine şi caprine, care aveau vârsta de minimum un an la 31 august. De asemenea, oile şi caprele trebuie să fie menţinute, cel puţin 100 de zile de la termenul-limită de depunere a cererilor, la adresa exploataţiei menţionată în cererea de ajutor. În toată această perioadă, APIA Constanţa va efectua controale