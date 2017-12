Fermierii, controlaţi „la sânge“

Peste 600 de fermieri constănţeni sunt verificaţi în această perioadă de reprezentanţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Constanţa. Potrivit directorului executiv al APIA Constanţa, Dan Burlacu, 13 echipe de inspectori verifică dacă declaraţiile agricultorilor din cererile de acordare a sprijinului direct pe unitatea de suprafaţă se potrivesc cu realitatea din teren, în sensul culturilor înfiinţate şi al suprafeţelor însămânţate. Sunt urmărite şi alte criterii, cum ar fi respectarea condiţiilor de agromediu. „Pentru controlul clasic au fost aleşi aleatoriu, de calculator, pentru a fi verificaţi, 656 de fermieri, cu 22.000 de parcele ce totalizează o suprafaţă de aproximativ 237.000 de hectare. În plus, avem şi un eşantion suplimentar de 1.400 de hectare. Până în prezent s-au verificat 55% dintre parcele”, a declarat Burlacu. El a precizat că, dintre cele 656 de exploataţii, 15 au fost alese pentru supracontrol. Fermierii care refuză efectuarea controlului vor fi respinşi de la plata subvenţiei. Acolo unde se vor constata nereguli, se vor aplica sancţiuni de micşorare a subvenţiei până la eliminarea acesteia. Pentru un plus de maximum 3% în declaraţii, fermierul nu este sancţionat, iar pentru 3 - 20% supradeclarări, acesta va fi penalizat cu dublul subvenţiei primite în plus faţă de cât era corect. Pentru terenuri declarate în plus cu 20 - 50% faţă de suprafaţa corectă, agricultorul este exclus de la sprijinul financiar în anul pentru care s-a solicitat subvenţia. Cei care declară suprafeţe de teren cu peste 50% mai mari faţă de suprafaţa corectă sunt excluşi de la subvenţie pe anul respectiv, iar în următorii trei ani se va trece la recuperarea subvenţiei alocate. Controalele vor fi finalizate pe 30 septembrie.