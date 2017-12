Fermierii ies din nou în stradă. Ce nemulțumiri au

Peste 300 de fermieri, membri ai Federației Naționale a Sindicatelor din Agricultură, Alimentație, Tutun, Domenii și Servicii Conexe Agrostar, vor participa marți, 31 mai, începând cu ora 11.00, la protestul organizat în fața Palatului Cotroceni de Blocul Național Sindical (BNS). Printre principalele probleme ale sectorului agricol asupra cărora membrii Agrostar vor să atragă atenția este Contractul Colectiv de Muncă pe sectorul agricultură, despre care ei spun că a lipsit cu desăvârșire în ultimii 5 ani. ”Este anormal ca în unul din cele mai mari sectoare economice din România lucrătorii să nu fie acoperiți de un contract care să prevadă drepturi minime”, a declarat secretarul general al Agrostar, Horațiu Raicu.

AGRICULTORII, NEMULȚUMIȚI ÎN CONTINUARE DE LEGEA VÂNĂTORII

”Crescătorii de animale vor fi nevoiți să iasă din nou în stradă să ceară modificarea acestei legi, întrucât nu vor mai putea pășuna începând din toamnă. De asemenea, reamintim că acești crescători de animale primesc subvenție cu mult mai mică decât ceilalți crescători din UE, au probleme cu vânzarea animalelor, din cauza prețului derizoriu, își vând laptele la un preț de nimic, nu au unde să își vândă lâna”, potrivit celor de la Agrostar. Alte nemulțumiri ale agricultorilor sunt legate de subfinanțarea sectorului agricol în ansamblul său, lipsa de predictibilitate fiscală, cât și întârzierea de la an la an la acordarea subvențiilor în sectorul agricol. Totodată, ei spun că lipsesc politici pe termen scurt, mediu și lung în sectorul agricol, dar și o viziune în ceea ce privește cercetarea agricolă și subfinanțarea acesteia. ”Lipsa de implicare și de viziune privitoare la cercetare a condus la faptul că în acest moment sunt lucrători care au salariul brut de încadrare sub salariul minim pe economie, deoarece lucrătorii din cadrul stațiunilor de cercetare-dezvoltare sunt plătiți conform Legii unice de salarizare, ca să nu mai discutăm de cercetătorii, inginerii și alte persoane care activează în sectorul agricol și care au rezultate numai datorită pasiunii față de munca lor”, spun reprezentanții Agrostar.