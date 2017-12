Fermierii nu-şi pot plăti ratele la bănci

După ce Guvernul le-a tăiat subvenţiile, crescătorii de bovine sunt în pericol să îşi piardă animalele şi fermele, pentru că nu îşi mai pot plăti creditele luate de la bănci. Preşedinte Asociaţiei Crescătorilor de Bovine (ACB), Călin Fărgaciu, a declarat: \"Foarte mulţi fermieri care au angajat credite şi mai ales cei care au făcut programe europene, indiferent cum s-au numit, sunt puşi în situaţia să nu-şi mai poată achita ratele şi riscă să piardă ferma\". Tăierea subvenţiilor, spun fermierii, va duce în curând la dispariţia a aproape jumătate din cele 250.000 de ferme din România. \"Sunt printre fermierii care caută soluţii. Eu am anticipat şi de doi ani am făcut reduceri de personal, am redus cheltuielile. Eforturile sunt disperate şi încercăm să supravieţuim\", a declarat fermierul Stelian Podaru. Crescătorii de bovine nu pot scoate bani nici din vânzarea laptelui. \"Fermierii nu-şi mai pot vinde laptele, pentru că se fac importuri la preţ de dumping şi atunci orice procesator sau retailer va cumpăra la preţul cel mai mic. Nimeni nu se gândeşte la aspectul social, la fermele care dispar\", a mai declarat preşedintele ACB.