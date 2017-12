Fermierii români vînd laptele mult sub costul de producţie

Pentru a pune capăt nemulţumirilor producătorilor europeni din sectorul lactatelor, CE a decis acordarea de ajutoare financiare limitate pentru sprijinirea acestui sectorul. Astfel, agricultorii europeni, începînd cu producătorii de lapte, vor beneficia de plăţi anticipate ale subvenţiilor europene \"din cauza gravelor lor probleme de lichidităţi, provocate de preţurile mici şi costurile ridicate\", a anunţat comisarul pentru agricultură Marianne Fischer Boel. Producătorii vor putea să primească pînă la 70% din ajutoarele pentru producţie la care au dreptul pentru 2010, însă doar din 16 octombrie 2009. Dacă ministrul german al Agriculturii, Ilse Aigner, consideră măsura \"un semnal foarte bun\", omologul său francez Michel Barnier, care conduce campania pentru alegerile europene din ţara sa şi constată că este perturbată de polemica legată de preţul laptelui, s-a arătat mai puţin entuziast. El a vorbit despre \"un prim pas care nu este la înălţimea dificultăţilor şi nici mizei filierei europene pe termen scurt\". Totuşi, Marianne Fischer Boel s-a declarat pregătită să prelungească plata ajutoarelor pentru stocarea untului de către exploatatorii care nu reuşesc să îl vîndă şi să analizeze alte mecanisme de susţinere a preţurilor. Concesiile tehnice rămîn însă foarte îndepărtate de regîndirea modului european de gestionare a sectorului laptelui, cerută în stradă de miile de producători, pentru a determina creşterea preţurilor. Spre deosebire de Franţa, unde circa 12.600 de producători au blocat accesul în 92 de lăptării, la Bruxelles, 900 de agricultori europeni s-au adunat, al începutul săptămînii, cu tractoare şi vaci în faţa clădirii unde avea loc reuniunea miniştrilor europeni, după ce forţaseră un baraj al poliţiei. Nici în România situaţia nu este mai bună, mai ales că în acest an preţul laptelui la producător s-a înjumătăţit. Din cauza diminuării puterii de cumpărare a consumatorilor, preţul laptelui a ajuns pînă la 0,7-0,6 lei/litru, comparativ cu 1,3 lei/litru în luna decembrie 2008. \"A scăzut preţul laptelui de la începutul anului chiar la jumătate, de la 1,2-1,3 lei/litru, la sfîrşitul anului trecut, pînă la 0,7-0,6 lei/litru în luna mai. În unele locuri se vinde chiar cu 0,5 lei/litrul. Vînzările au scăzut pentru că oamenii nu mai au bani odată cu această criză şi dacă am fi menţinut preţul, nu mai puteam vinde deloc, aşa că am fost nevoiţi să ieftinim\", a declarat preşedintele Sindicatului Crescătorilor de Bovine din România, Toader Neaţă. El a adăugat că vînzările de lapte au scăzut de la începutul anului cu pînă la 30% şi a explicat că fermierii nu mai pot rezista pe piaţă deoarece au ajuns să vîndă laptele sub costul de producţie, în condiţiile în care nu au primit nici toate subvenţiile de la stat. \"Nu s-au acordat în totalitate subvenţiile pentru calitatea laptelui, nici pentru trimestru patru din 2008, nici subvenţia pe pămînt din 2008, nici cea pe animal, şi a trecut deja jumătate de an. Unele dintre aceste subvenţii au fost primite doar de fermierii mici cu cîteva hectare, iar la cei cu peste 15 hectare nu s-a acordat nimic\", a mai afirmat Toader Neaţă.