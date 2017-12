Fernando Torres rămâne la Atletico Madrid

Atacantul spaniol Fernando Torres (32 de ani) a semnat luni un contract valabil pe un an cu Atletico Madrid, potrivit site-ului oficial al formaţiei din capitala Spaniei. Torres rămâne astfel la Atletico, după ce în ultimul an şi jumătate a activat sub formă de împrumut de la AC Milan. Odată ce înţelegerea cu italienii a luat sfârşit, pe 30 iunie, Torres a început negocierile cu Atletico, formaţie care i-a oferit un contract pe un an, cu prelungire pe încă un sezon. „Sunt bucuros că am rămas acasă, este singurul loc în care mi-am dorit mereu să fiu şi în sfârşit am reuşit. În toată această perioadă de aşteptare, nu am avut niciun dubiu în privinţa echipei pe care urma să o aleg”, a spus Torres, citat de site-ul formaţiei Atletico Madrid. Crescut la academia clubului din Madrid, Fernando Torres a jucat la echipa de seniori a madrilenilor în perioada 2001-2007, după care a ajuns la FC Liverpool. Până să revină la Atletico, sub formă de împrumut, în iarna anului 2015, Torres a mai jucat la Chelsea Londra şi AC Milan.

FENERBAHCE I-A TRANSFERAT PE VAN DER WIEL ŞI NEUSTADTER

Fundaşul olandez Gregory van der Wiel şi fundașul rus Roman Neustadter vor ajunge la Fenerbahce Istanbul, formaţie care a terminat sezonul precedent din Turcia pe locul al doilea. Gregory van der Wiel, fundaş dreapta în vârstă de 28 de ani, va semna cu Fenerbahce din postura de jucător liber de contract. Înţelegerea olandezului cu Paris Saint-Germain a expirat în această vară. Van der Wiel a părăsit campioana Franţei după un sezon tumultuos, în care a avut un conflict cu atacantul Zlatan Ibrahimovic şi l-a criticat pe antrenorul Laurent Blanc. Internaţionalul olandez a bifat 27 de apariţii pentru PSG în stagiunea precedentă. Site-ul oficial al lui Fenerbahce a precizat faptul că van der Wiel a trecut vizita medicală şi va semna un contract valabil pe trei sezoane. În locul lui van der Wiel, Paris Saint-Germain l-a adus pe fundaşul dreapta belgian al echipei FC Bruges, Thomas Meunier.

Roman Neustadter, fundaş central în vârstă de 28 de ani, va veni în Turcia tot fără o sumă de transfer. Nemţii de la Schalke 04 au decis să nu-i mai prelungească înţelegerea care a expirat pe 1 iulie. Neustadter a jucat timp de patru sezoane în Bundesliga, iar în stagiunea precedentă a evoluat în 38 de partide. Oficialii lui Fenerbahce susțin că nu au ajuns încă la un acord cu fotbalistul rus, dar au precizat că discuţiile vor fi încheiate pe 5 iulie.