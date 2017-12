Festival al tenisului amator la Tenis Club Idu

Baza sportivă Tenis Club Idu, situată pe malul lacului Siutghiol din staţiunea Mamaia, este în aceste zile capitala tenisului amator din România. Astfel, ieri a debutat BCR Tenis Partener Platinum - Cupa Persil, întrecere rezervată amatorilor, care a adunat la start peste 120 de participanţi, atât fete, cât şi băieţi. Competiţia face parte dintr-un circuit amplu, care conţine în jur de 140 de turnee în întreaga ţară, la care au participat în acest an aproape 5.000 de sportivi. “Când am demarat acest proiect, anul trecut, nu mă aşteptam să se ajungă la o asemenea amploare. Turneul de la Mamaia este ultimul din seria Platinum, cele mai importante din circuitul nostru, alături de Bucureşti, Cluj şi Arad, şi se dezvăşoară într-o locaţie superbă, printre puţinele de acest gen din ţară. În cele patru zile de concurs vom organiza o serie de evenimente speciale, printre care petrecerea jucătorilor, unde va avea loc un recital al formaţiei Direcţia 5, şi un meci demonstrativ, sâmbătă seara, unde vom îmbina lumea jucătorilor amatori cu cea a profesioniştilor. În acest sens, Horia Tecău a confirmat deja participarea şi suntem în discuţii cu alte nume importante din tenisul românesc, printre care Andrei Pavel. În plus, duminică dimineaţa, se va desfăşura BCR Tenis 10, un proiect dedicat promovării tenisului, la care vor participa copii între 4 şi 10 ani. În aceste condiţii, consider că BCR Tenis Partener Platinum - Cupa Persil este proiectul cu cea mai mare anvergură pentru amatori creat în mediul privat”, a explicat Cătălin Mocuţa, preşedinte Media Production Group. “Sprijinim tenisul de aproape patru ani, pentru că acest sport are o anumită conduită şi atitudine, la fel ca societatea noastră. În ultimii doi ani am investit două milioane de euro pentru promovarea tenisului şi vom continua acest sens, indiferent de condiţiile economice”, a adăugat George Filip, reprezentant al BCR România. “Mă bucur că, pe lângă turneele tradiţionale pe care noi le organizăm la Mamaia de aproape 20 de ani, a apărut şi o competiţie pentru sportul de masă”, a completat Marian Sandu, reprezentantul Tenis Club Idu şi directorul turneului. La conferinţa de presă de ieri a fost prezent şi unul dintre jucătorii importanţi din circuit, bucureşteanul Dragoş Radu. “M-am înscris în circuit la începutul anului trecut şi am participat deja la peste 20 de turnee, unde am disputat 60 de meciuri cu miză. Am adunat destule puncte şi am reuşit să fiu acceptat pe tabloul principal la Mamaia, unde sper să fac o figură frumoasă. Joc tenis de mic copil, dar nu am făcut tenis de mare performanţă pentru că m-am axat asupra şcolii. Îmi amintesc că ne-am desenat un teren pe bitum, în faţa blocului, am avut un fileu şi am organizat fel de fel de competiţii. BCR Tenis Partener Platinum - Cupa Persil ne-a îndeplinit visul de a ne simţi ca jucătorii profesionişti”, a povestit Dragoş Radu.