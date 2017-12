Festival cu valuri de muzică şi bere

Valurile de muzică bună şi râurile de bere se întrepătrund, în aceste zile, cu aromele îmbietoare ale micilor şi pastramei sfârâind pe grătar, în faţa Pavilionului Expoziţional Constanţa, unde se desfăşoară, până duminică inclusiv, Festivalul Berii Mamaia 2013. Startul petrecerii s-a dat ieri seară, cu recitalul susţinut de îndrăgitul cantautor Gheorghe Gheorghiu, care a interpretat, printre altele, şi şlagărul „Unde dragoste nu e, nimic nu e”. Din program nu a lipsit nici muzica populară dobrogeană, reprezentată de Violeta Geapana. „Am pregătit un moment de folclor dobrogean, înregistrat sub bagheta maestrului Nicolae Botgros şi cu orchestra Lăutarii din Chişinău, alături de sora mea geamănă, Liliana, care nu poate fi prezentă în această seară”, a spus, înainte de începerea recitalului, Violeta Geapana.

Seara a continuat cu Florin Petrescu, alias Axinte (ex-Vacanţa Mare), şi Radu Pietreanu, de la Vacanţa Muzicală, cu momente umoristice şi muzică. Deşi în prima zi era anunţată şi Nicoleta Luciu, vedeta va sosi la malul mării cu o mică... întârziere, în această sâmbătă.

În fiecare seară de festival, standurile cu mici şi bere se deschid de la ora 10.00 şi se vor închide la miezul nopţii, iar concursurile - de mâncat şi băut bere - vor avea loc începând cu ora 18.30. Concertele incluse în program vor începe de la ora 20.00.

Astăzi, la Pavilionul Expoziţional vor cânta Nicu Albu, Florin Decuseară şi Mariana Stanciu, iar mâine vor susţine recitaluri Matteo, Claudia Ghiţulescu şi Dan Cernăvodeanu, precum şi trupa constănţeană Plus Doi. Seara de sâmbătă le are capete de afiş pe Nicoleta Luciu şi Hangiţele, dar şi pe Jul şi School of Music Band. Duminică, Festivalul Berii Mamaia se va încheia cu Nicu Paleru, Uni-K şi Ştefania Rareş.