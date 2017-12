Festival de Artă Culinară Turcească, la Mangalia

Uniunea Democrată Turcă din România (UDTR) organizează, sâmbătă, de la ora 11.00, la restaurantul „Cazino” din Mangalia, cea de-a VII-a ediţie a Festivalului de Artă Culinară Turcească. Manifestarea are, şi anul acesta, un caracter competiţional, astfel încât turcoaicele se vor întrece în măiestria de a pregăti cele mai gustoase şi aspectuoase preparate culinare. Îşi vor testa îndemânarea şi vor apela la... micile secrete cu mari efecte turcoaice de la filialele UDTR din Constanţa, Bucureşti, Medgidia, Tulcea, Lazu, Brăila, Babadag, Isaccea, Măcin, Fântâna Mare, Cobadin, Techirghiol, Tuzla, Mangalia, Hârşova, Cernavodă, Cumpăna şi Amzacea.

Concursul este structurat pe trei secţiuni: mâncare tradiţională, produse de patiserie şi produse de cofetărie. Un program artistic va fi susţinut de ansamblurile folclorice Delikanlilar, Fidanlar, Destan şi corurile Mehtap şi Kaynanalar. „Festivalul de Artă Culinară Turcească este cea mai populară acţiune organizată de comisia noastră. An de an, festivalul a câştigat în popularitate prin amploare datorită numărului mare de participanţi, dar şi prin felurile de mâncare tradiţionale, care au fost premiate, de-a lungul anilor. În acest an, am ales Mangalia ca loc de desfăşurare deoarece aici există o veche comunitate de turci dobrogeni”, a spus preşedintele comisiei de femei din cadrul UDTR, Amet Melec.

La eveniment sunt aşteptaţi să participe preşedintele UDTR, Osman Fedbi, deputatul Ibram Iusein, consulul general al Republicii Turcia la Constanţa, Fusun Aramaz şi reprezentanţi ai administraţiei publice locale.