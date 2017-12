Festival de eseuri pentru Tomitanii Constanța

11:54:31 / 13 Noiembrie 2017

Rugby

Un spectacol rugbystic frumos cu multe eseuri si transformari,o vreme frumoasa cu ceva public iubitor de rugby,teren bun,dar in tribune au inceput sa creasca arbustii exact ca pe Stadionul de fotbal...foarte urat...chiar nu se gaseste un angajat al clubului sa-i taie sa faca curat,sa fie placut ochiului(O sa spuneti ca lasa ca nu are nimic, echipa sa mearga,buruienile sa cresca in continuare) NU...Cosmetizati Stadionul sa arate frumos,reclamele acelea vechi si albite de timp schimbate,si cate si mai cate.....sa atraga publicul,tinerii iubitori de rugby.Echipa merge si speram sa castige si ultimele doua jocuri din acest an si la anul in Toamna sa-i vedem in Super Liga,acolo unde e locul Orasului Constanta....Ne bucuram ca se promoveaza tineri rugbysti si sa se continue pe acest drum.SUCCES....