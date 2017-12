Festival de film documentar, la Constanța

A treia ediție a festivalului KineDoK powered by One World Romania va debuta, astăzi, la Constanța, începând cu ora 18.30, la Club Doors, unde va fi proiectat documentarul „Cinema, Mon Amour“ (Alexandu Belc, România, Republica Cehă, 70 min, 2015). În 2015, Asociația One World Romania a lansat KineDok, un program de distribuție alternativă de film documentar ce își propune să completeze distribuția clasică și să aducă filmul documentar mai aproape de public. One World Romania continuă programul pentru al treilea an consecutiv în mai multe locații alternative, vechi și noi, inclusiv la Satu Mare.

În cadrul celei de-a treia ediții, 16 documentare incitante vor fi proiectate în peste 25 de spații neconvenționale din fiecare țară participantă: Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Croația, România, Polonia, Norvegia și Bulgaria. O parte importantă din misiunea KineDok este de a merge în orașele mici și de a folosi spiritul local al barurilor, al galeriilor și al altor locuri populare. Aceste locații oferă o alternativă pentru întâlnirea dintre filmul documentar și public și creează o atmosferă intimă în care vizionarea și dezbaterea unor probleme curente, alături de regizori și experți, devine o experiență.

Iată programul festivalului: 17 octombrie, ora 18.30, pelicula „Expirat“, 24 octombrie 2017, ora 18.30, filmul „Ordine de sus & Aceia“, 31 octombrie 2017, ora 18:30, - „Turism“, 7 noiembrie 2017, ora 18.30, - „Doar o răsuflare“, 14 noiembrie 2017, ora 18.30, filmul „Plimbare sub clar de lună cu bunicul“, 21 noiembrie 2017, ora 18.30, pelicula „Copiii lui Cain“, 28 noiembrie 2017, ora 18.30 - „FC Roma“.