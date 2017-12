Festival de rock multietnic la Mangalia

Primăria Mangalia le pregăteşte tinerilor o surpriză. Anul viitor, administraţia locală doreşte să organizeze un festival de muzică rock, intitulat “Saga vikingilor la Marea Neagră”. Totul va fi pus la punct în perioada următoare, când subiectul va fi luat în dezbatere într-o şedinţă a Consiliului Local. Potrivit conducerii administraţiei locale, proiectul va fi derulat cu fonduri de la Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009 - 2014, organism creat de guvernele Norvegiei, Islandei şi Liechtensteinului. „Este ultimul an când mai putem obţine fonduri de la SEE. De aceea, trebuie să urgentăm procedurile de realizare a acestui proiect cultural”, a spus primarul Cristian Radu. Potrivit edilului, Festivalul “Saga vikingilor la Marea Neagră” propune o experienţă spirituală inedită turiştilor şi tuturor celor care îndrăgesc muzica rock, deoarece se va asigura prezenţa a minimum trei trupe de muzică rock din România în a căror componenţă sunt etnici rromi, maghiari, ruşi/lipoveni sau membri ai altor etnii. La festival vor fi prezente şi formaţii de rock din Norvegia.