Festival Internaţional de Teatru de Stradă

Peste 20 de trupe artistice din şapte ţări - Franţa, Olanda, Spania, Elveţia, Belgia, Germania şi România - s-au reunit zilele acestea la Bucureşti, sub egida Festivalului Internaţional de Teatru de Stradă „B-FIT in the Street!”, care a debutat joi cu spectacole în locuri publice exterioare şi continuă în aceeaşi manieră până duminică seară. Evenimentul este prilejuit de aniversarea a 553 de ani de la atestarea documentară a municipiului Bucureşti, care s-a transformat astfel într-o uriaşă scenă de spectacole cu actori, cântăreţi, saltimbanci, fanfare şi meşteşugari defilând prin pieţele şi bulevardele Capitalei.

Bucureştenii şi vizitatorii oraşului din weekend se pot delecta cu spectacole de teatru de stradă în Piaţa Constituţiei, Piaţa George Enescu, Parcul Colţea, Piaţa 21 decembrie 1989, Piaţa Unirii, Centrul Istoric şi pe toate bulevardele centrale. De asemenea, în Parcul Herăstrău, sâmbătă şi duminică vor avea loc un târg al meşteşugarilor, parada târgoveţilor, spectacole cu ansambluri folclorice şi fanfare ale unor comunităţi şi minorităţi naţionale, precum şi reprezentaţii ale unor animatori pe catalige. De asemenea, tot în Herăstrău, publicul se va putea plimba cu trăsuri şi va putea participa la tradiţionala bătaie cu flori, manifestaţii ce reînvie atmosfera Bucureştiului interbelic.