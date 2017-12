Festivalul „B-EST “, la cea de-a V-a ediţie

Festivalul Internaţional de Film „B-EST“, ajuns la cea de-a V-a ediţie, începe, astăzi, la Bucureşti. La ora 19.30, la Cinematograful Studio, gazda evenimentului, va fi proiectat filmul „Vicki Christina Barcelona“, în regia lui Woody Allen, cu Penelope Cruz, într-un rol care i-a adus, de curînd, premiul Oscar. Manifestarea este structurată pe patru secţiuni competiţionale: lung-metraj, documentar, scurt-metraj şi scurt-metraj studenţesc, iar trofeul are o valoare de 2.500 dolari americani.

În acest an, invitatul de onoare al festivalului este cineastul polonez Jerzy Skolimowski, care va prezenta, mîine seară, „4 Nights with Anna“, film selecţionat anul trecut la Cannes, în „Quinzaine des Realisateurs“. Skolimowski nu a mai lucrat de 17 ani, timp în care s-a retras la Malibu, unde a scris poezie şi a pictat. Seara de miercuri va fi dedicată filmului israelian. Joi, iubitorii filmului românesc sînt invitaţi, de la ora 18.00, la „Cea mai fericită fată din lume“, de Radu Jude - Premiul CICAE, în acest an, la Berlin. În aceeaşi zi sînt programate două documentare cu autori români: „Nunţi, muzici şi casete video“, în regia lui Tudor Giurgiu şi „Apocalipsa după şoferi“, în regia lui Alexandru Solomon. În concursul documentarelor apare un nume nou în lumea filmului românesc: Alexandru Rotaru, fiul actriţei Maria Rotaru, cu „They came to play“. La scurt-metraj au fost selecţionaţi trei autori români: Marian Crişan cu „Megatron“, Florin Piersic Jr. cu „Veneţia“ şi Paul Negoescu cu „Renovare“ (inclus în Berlinala din acest an).

Duminică poate fi revăzut „Podul de flori“ al lui Thomas Ciulei, în aceeaşi zi fiind decernate şi premiile. În afara competiţiei sînt programate filme realizate cu şi despre rromi, în secţiunea „Romano Cinema and Culture“.