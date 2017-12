Festivalul Brazilor de Crăciun va avea loc pe 5 decembrie

„Salvaţi Copiii România“ organizează, pentru al treisprezecelea an consecutiv, Festivalul Brazilor de Crăciun, eveniment de strângere de fonduri în vederea facilitării accesului la educaţie al copiilor din mediile sociale vulnerabile, gala fiind programată pe 5 decembrie, informează un comunicat al organizatorilor. În cadrul celor 12 ediţii ale Festivalului Brazilor de Crăciun organizate până acum s-au strâns 2.669.100 euro, care au fost investiţi în suport educaţional pentru 16.200 de copii. Beneficiarii fondurilor care se vor colecta la ediţia 2013 a festivalului, ce va avea loc la hotel Radisson Blu Bucureşti, vor fi 2.000 de copii din comunităţi defavorizate. Potrivit organizatorilor, „CV pentru viitor“ - conceptul sub care se desfăşoară această ediţie a festivalului - subliniază ideea construirii unei cariere şi a unui viitor mai bun, urmărindu-se impactul pozitiv asupra copiilor defavorizaţi şi asupra societăţii în general. Brazii unicat - elementele ce constituie subiectul licitaţiei care are ca scop strângerea de fonduri pentru susţinerea cauzei - vor fi semnaţi şi anul acesta de designerii invitaţi: Wilhelmina Arz, Hamid Nicola Katrib, Irina Solomon & Azay, Kristina Dragomir, Lena Criveanu, Carmen Ormenişan, Stephan Pelger, Doina Levintza, Veronica Zaharia & The One (Parlour & Andreea Esca), Mădălina Dorobanţu, Mirela Diaconu, Malvina Cervenschi, Alexandru Ghilduş & Mihnea Ghilduş, Anca Rusu, Maria Lucia Hohan, Ramona Filip. „Galeria brazilor din acest an se anunţă a fi cel puţin la fel de spectaculoasă ca anii trecuţi, ceea ce înseamnă că suntem tot mai aproape de îndeplinirea misiunii noastre: aceea de a fi alături de copiii defavorizaţi şi familiile lor. Cu ajutorul fondurilor strânse în cadrul evenimentului, vom ajuta copiii să meargă la şcoală şi să aibă astfel şansa de a-şi construi o carieră, un CV pentru viitor“, a declarat Gabriela Alexandrescu, preşedinte executiv al organizaţiei „Salvaţi Copiii România“.