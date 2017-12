Festivalul cunoscut publicului sub denumirea „Callatis\" se va desfăşura sub titulatura „Festivalul Mangalia\". Decizia a fost luată de primarul oraşului care găzduieşte acest eveniment, Mihai Claudiu Tusac, împreună cu noua echipă de organizare a festivalului. Ediţia din acest an a reputatului spectacol estival, care va avea loc în perioada 12 - 15 august, va avea o distribuţie impresionantă, cu nume sonore ale scenei româneşti, o echipă nouă care va implementa o nouă concepţie artistică, punând accentul pe valorile de tradiţie, precum şi pe noile tendinţe ale muzicii româneşti.

„Era necesară schimbarea denumirii festivalului, deoarece regizorul Cornel Diaconu a înregistrat la OSIM numele ‘Festivalul Callatis’. Acest lucru, însă, nu ne împiedică să realizăm un nou festival, ‘Festivalul Mangalia’, care va mulţumi publicul şi artiştii participanţi. Noua echipă va integra în programul festivalului nume cu tradiţie ale muzicii româneşti. Cu această nouă abordare, dorim să schimbăm imaginea festivalului şi să dovedim că ne respectăm valorile, spre deosebire de practica folosită în ultimii ani de fostul regizor, care a cenzurat participarea unor nume mari din muzica românească. Vreau să subliniez că ‘Festivalul Callatis’ a fost întotdeauna susţinut financiar şi organizat de Primăria Municipiului Mangalia. Sunt ferm convins că schimbarea numelui nu va afecta tradiţia festivalului de la Mangalia, ba dimpotrivă, îi va ridica imaginea la adevărata lui valoare\", a declarat primarul municipiului Mangalia, Mihai Claudiu Tusac

Printre cei care vor fi prezenţi pe scena din Mangalia se numără Mihai Trăistariu, Luminiţa Anghel, Ducu Bertzi, Claudia Pavel, Tony Tomas, Ionuţ Ungureanu & Provincialii, Nico & Corus Live Band, Krypton, Datina, Bordo, Blaxy Girls, Celia, Alb & Negru, Aurelian Temişan, Rallsa, Distinto, Ana Maria Ferentz, El Negro, Alexandra Ungureanu, Ovidiu Komornyik, Raoul, Adrian Romcescu, Mihai Constantinescu, Marius Dragomir, Corina Chiriac, Vasile Şeicaru, Daniel Iordăchioaie, Distinto, Yanna, Lavinia, Fuego, Vunk, Ella, Carmen Trandafir. În seara de folclor, vor urca pe scenă, printre alţii, Irina Loghin, Maria Ciobanu, Sofia Vicoveanca, Laura Lavric şi Petrică Mîţu Stoian.