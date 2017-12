Festivalul „Cerbul de Aur“ va avea loc în septembrie, la Braşov

Festivalul „Cerbul de Aur“ se va desfăşura în prima decadă a lunii septembrie, în Piaţa Sfatului din Braşov, potrivit directorului ediţiei din acest an a manifestării, Ioan Duma. După o pauză de doi ani, festivalul va fi reluat în 2008, într-un format asemănător cu cel din 2005. Potrivit lui Ioan Duma, TVR are fonduri să organizeze Cerbul de Aur. „Cerbul de Aur“ 2008 se va întinde pe o perioadă de cinci zile, dintre care primele patru vor fi dedicate concursului internaţional, iar ultima - galei. Conform tradiţiei, festivalul are două componente: concursul internaţional şi recitalurile invitaţilor. În plus, Ioan Duma a spus că în concursul internaţional „Cerbul de Aur“ vor intra aprox. 30 de concurenţi, români şi străini. „Va fi un adevărat Festival Cerbul de Aur“, a afirmat Duma, precizînd că, pe lîngă concursul internaţional, manifestarea va cuprinde şi o serie de evenimente adiacente.

Ultima ediţie a Festivalului „Cerbul de Aur“ a avut loc în luna septembrie a anului 2005. În 2006, TVR a anunţat că festivalul îşi va schimba locul de desfăşurare pentru „reinventarea brandului“, pentru ca mai apoi să anuleze complet evenimentul, motivînd lipsa unui buget aferent. Preşedintele-director general al SRTv, Alexandru Sassu, a anunţat, încă din luna decembrie, că Festivalul „Cerbul de Aur“ va avea, în acest an, două ediţii - una la Bucureşti, în martie şi una la Braşov, în august. Potrivit lui Sassu, motivul este acela că, în 2008, se împlinesc 40 de ani de la debutul festivalului. În şedinţa din 7 noiembrie, Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a aprobat promovarea, în regim de campanie socială, a ediţiei 2008 a Festivalului „Cerbul de Aur“. „Cerbul de Aur“ a avut parte de o istorie sincopată, fiind întrerupt în anul 1972 şi reluat abia după 20 de ani, în 1992.