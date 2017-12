Festivalul Cîntecului şi Dansului Popular, “cel mai valoros eveniment de gen”

Ediţia a VIII-a a Festivalului Naţional al Cîntecului şi Dansului Popular Românesc, care s-a desfăşurat în perioada 27 - 29 august, la Teatrul de Vară din staţiunea Mamaia, s-a încheiat, vineri seară, cu festivitatea de premiere a tinerilor interpreţi, dar şi cu un recital de gală. Ca şi în primele două seri, constănţenii, dar şi turiştii au venit în număr foarte mare la festival.

Respectînd tradiţia, ediţia din acest an a concursului naţional s-a desfăşurat pe două secţiuni: Interpretare vocală şi Interpretare instrumentală, în total participînd 26 de interpreţi din toate zonele etnografice ale ţării. Membrii juriului, Eugenia Florea (preşedinte), Elise Stan, Florentina Satmari, Petre Paul Nicolescu, Maria Magiru, Silvia Ţigmeanu, Ilie Hondoreanu, Viorica Barbu Iuraşcu, Steluţa Popa, Nicolae Peride şi Roxana Daniela Gibescu au avut o misiune dificilă în alegerea fericiţilor cîştigători, pentru că, în acest an, s-au prezentat foarte mulţi tineri talentaţi, care au demonstrat că muzica populară românească are adepţi demni de laudă. Membrii juriului au ţinut cont, la notarea concurenţilor, de modul de interpretare, autenticitatea melodiilor interpretate, ţinuta scenică şi, nu în ultimul rînd, de costumul popular pe care concurenţii l-au purtat, care a ilustrat zona de provenienţă a tinerilor.

Alexandru Lucian Brădăţan, în vîrstă de 19 ani, din Gura Humorului, cîştigătorul Marelui Trofeu, care a constat într-un autoturism Dacia Logan, s-a declarat extrem de fericit. „Mă simt nemaipomenit, aş dori fiecărui om să simtă ceea ce am simţit eu cînd am aflat că am cîştigat trofeul. Acest premiu reprezintă cununa suscceselor mele de pînă acum, reprezintă un moment marcant în cariera mea ca artist şi sper ca de aici să urc tot mai sus, pînă la consacrare. Au fost concurenţi foarte buni, am sperat să cîştig, dar nu puteam să fiu sigur de acest lucru. Cu ajutorul lui Dumnezeu am obţinut ceea ce am vrut. Am venit la acest festival cu gîndul să cîştig maşina”, a declarat Alexandru Lucian Brădăţan. La rîndul său, realizatorul festivalului, Elise Stan a precizat: „Festivalul Naţional al Cîntecului şi Dansului Popular Românesc a avut o creştere valorică în fiecare an. Mă refer la faptul că acum putem spune că este cel mai valoros eveniment de gen de la noi din ţară. Eu am schimbat formatul acestui festival în 2004, pentru că atunci era un eveniment dedicat ansamblurilor folclorice şi l-am transformat într-un festival-concurs de interpretare pentru tineri. Cred că a prins la public, pentru că se cunoaşte faptul că festivalul de folclor de la Mamaia a înregistrat o audienţă uriaşă”.

Artiştii consacraţi ai muzicii populare au încheiat festivalul cu un recital extraordinar

În ultima parte a festivalului au urcat pe scenă Ionuţ Fulea, Dinu Iancu Sălăjanu, Niculina Stoican, Cristina Gheorghiu, Andreea Voica, Mariana Ionescu Căpitănescu, Viorica Macovei, Constantin Lătăreţu, Constantin Bahrim, Ion Drăgan, Gabrila Tuţă, Nicuşor Iordan, care au susţinut un recital extraordinar, aplaudat la scenă deschisă de spectatorii prezenţi la Tetrul de vară din Mamaia.

Nici Orchestra Naţională de Folclor „Lăutarii” din Chişinău, condusă de maestrul Nicolae Botgros nu a fost mai prejos, artiştii susţinînd şi ei un mini-recital, care a ridicat publicul în picioare. „Sînt convins că juriul a avut o misiune extrem de grea pentru a desemna cîstigătorii. Sînt foarte bucuros că am fost din nou la festivalul de folclor de la Mamaia”, a declarat Nicolae Botgros.