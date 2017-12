Festivalul „Dan Moisescu” se pregăteşte de start

Timp de trei zile, comuna Topalu va deveni loc de întâlnire pentru tinerii interpreţi iubitori de folclor din toate zonele etnografice ale ţării, care vor concura în cadrul celei de-a XVII-a ediţii a Festivalului-Concurs Naţional de Interpretare a Cântecului Popular Românesc „Dan Moisescu”. Evenimentul, organizat de Consiliul Judeţean Constanţa, Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”, Consiliul Local şi Primăria Comunei Topalu, se va desfăşura în perioada 3-5 octombrie, pe scena Căminului Cultural din localitate. Din cadrul manifestărilor nu vor lipsi invitaţii speciali, care vor susţine recitaluri. Prezentatorul celor trei zile ale evenimentului va fi, şi de această dată, cunoscutul om de radio Dan Voicu.

Acompaniamentul Festivalului „Dan Moisescu” va fi asigurat de orchestra de muzică populară a Ansamblului Folcloric „Cununa Carpaţilor”, „Tinerimea Română” din Bucureşti, sub bagheta dirijorului Nicolae Şutic. „Ne aşteptăm ca şi anul acesta să avem concurenţi dintre cei mai buni. Suntem încântaţi că manifestarea a devenit o tradiţie şi de la an la an capătă o importanţă tot mai mare pe scena folclorică din România. De cealaltă parte a scenei, publicul ne este şi el tot mai aproape, interesat de manifestare şi motivant, în acelaşi timp, pentru noi. De atâţia ani, formăm o mare familie, care se reuneşte în fiecare toamnă la Topalu pentru a dedica minunatului folclor românesc trei zile de sărbătoare”, a declarat directorul Centrului Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”, Doina Voivozeanu.

Anul trecut, trofeul festivalului care omagiază personalitatea edagogul şi pedagogului şi interpretului de muzică populară Dan Moisescu a ajuns la Adriana Deaconu din Prahova.