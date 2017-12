Festivalul de Film de la Cannes și-a desemnat câștigătorii

Juriul, prezidat de Pedro Almodovar, a acordat distincția Palme d’Or, pentru Cel mai bun film, regizorului suedez Ruben Östlund, pentru "The Square".

Principalele premii acordate au fost:

- Marele premiu al juriului: "120 battements par minute" (regia Robin Campill);

- Premiul juriului: "Nelyubov" ("Loveless", regia Andrey Zvyagintsev);

- Premiul pentru Cel mai bun regizor: Sofia Coppola, pentru "The Beguiled";

- Premiul pentru interpretare masculină: Joaquin Phoenix, pentru rolul din "You Were Never Really Here";

- Premiul pentru interpretare feminină: Diane Kruger pentru rolul din "In the Fade".

Actriței australiene Nicole Kidman i-a fost decernat premiul special al celei de-a 70-a ediții a festivalului. Cum Kidman nu a fost prezentă la Cannes, premiul a fost ridicat de Will Smith.

Filmele din selecția oficială a Festivalului de Film de la Cannes au fost:

"Aus dem Nichts" ("In the Fade", regia Fatih Akin), "The Meyerowitz Stories" (regia Noah Baumbach, "Okja" (regia Bong Joon-Ho), "120 Battements Par Minute" (regia Robin Campillo), "The Beguiled" (regia Sofia Coppola), "Rodin" (regia Jacques Doillon), "Happy End" (regia Michael Haneke), "Wonderstruck" (regia Todd Haynes), "Le Redoutable" (Michel Hazanavicius), "Geu-Hu" ("The Day After", regia Hong Sangsoo), "Hikari" ("Radiance", regia Naomi Kawase), "The Killing of a Sacred Deer" (regia Yorgos Lanthimos), "A Gentle Creature" (regia Sergei Loznitsa), "Jupiter's Moon" (regia Kornel Mundruczo), "L'Amant Double" (regia François Ozon), "You Were Never Really Here" (regia Lynne Ramsay), "Good Time" (regia Benny Safdie and Josh Safdie), "Nelyubov" ("Loveless", regia Andrey Zvyagintsev), "The Square" (Suedia, regia Ruben Östlund).

Pentru a marca 70 de ani de Festival la Cannes, trofeul Palme d’Or, pentru Cel mai bun film, a fost încrustat cu diamante.

Trofeul Festivalului de la Cannes a fost creat în 1998 de Caroline Scheufele și este realizat în atelierele de bijuterie ale casei Chopard. Celebra frunză de palmier, confecționată din 118 grame de aur de 18 carate, a fost încrustată, în premieră, cu 167 de diamante, pentru a celebra cea de-a 70-a ediție a Festivalului.

Frunza este atașată de un cristal natural, șlefuit asemenea unui diamant, în greutate de 1 kilogram, ceea ce face ca trofeele să fie unicate, deoarece nu există două cristale identice.

Pentru realizarea unui trofeu sunt necesare 40 de ore de muncă și intervenția a șapte bijutieri.

Juriul Federației internaționale a criticilor de film (FIPRESCI) a acordat sâmbătă, în cadrul Festivalului de la Cannes, următoarele premii: pentru un film din competiția pentru "Palme d'Or" – "120 battements par minute" (Franța, regia Robin Campillo); pentru un film din secțiunea "Un Certain Regard" – "Tesnota" ("Apropiere", Rusia, regia Kantemir Balagov); și pentru o producție prezentată în secțiunile paralele "Quinzaine des Realisateurs" sau "La Semaine de la Critique" – "A fabrica de nada" (Portugalia, regia Pedro Pinho).